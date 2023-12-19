Банк «Солидарность» сообщил режим работы с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года

АО КБ «Солидарность» с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года установил особый режим работы офисов:
Филиал «Московский»:
с 30.12.2023 по 03.01.2024, с 05.01.2024 по 08.01.2024 – выходные дни
04.01.2024 – с 09:30 до 17:30
ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:
с 30.12.2023 по 08.01.2024 – круглосуточно
с 30.12.2023 по 08.01.2024 – круглосуточно
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:
30.12.2023 – с 08:00 до 20:00
с 31.12.2023 по 08.01.2024 – выходные дни
30.12.2023 – с 08:00 до 20:00
с 31.12.2023 по 08.01.2024 – выходные дни
Филиал «Петербургский»:
30.12.2023 – с 09:30 до 17:30
с 31.12.2023 по 08.01.2024 – выходные дни
30.12.2023 – с 09:30 до 17:30
с 31.12.2023 по 08.01.2024 – выходные дни
Филиал «Иркутский»:
с 30.12.2023 по 02.01.2024, 06.01.2024, 07.01.2024 – выходные дни
с 03.01.2024 по 05.01.2024, 08.01.2024 – с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц
с 30.12.2023 по 02.01.2024, 06.01.2024, 07.01.2024 – выходные дни
с 03.01.2024 по 05.01.2024, 08.01.2024 – с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц
Выходные дни с 30.12.2023 по 08.01.2024 в офисах:
Офисы Региональной сети по Самарской области
ДО «Набережные Челны»
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