Новости

Банк «Солидарность» сообщил режим работы с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года

АО КБ «Солидарность» с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года установил особый режим работы офисов:

Филиал «Московский»:
с 30.12.2023 по 03.01.2024, с 05.01.2024 по 08.01.2024 – выходные дни
04.01.2024 – с 09:30 до 17:30
 
ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:
с 30.12.2023 по 08.01.2024 – круглосуточно
 
ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:
30.12.2023 – с 08:00 до 20:00
с 31.12.2023 по 08.01.2024 – выходные дни
 
Филиал «Петербургский»:
30.12.2023 – с 09:30 до 17:30
с 31.12.2023 по 08.01.2024 – выходные дни
 
Филиал «Иркутский»:
с 30.12.2023 по 02.01.2024, 06.01.2024, 07.01.2024 – выходные дни
с 03.01.2024 по 05.01.2024, 08.01.2024 – с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц

Выходные дни с 30.12.2023 по 08.01.2024 в офисах:

Офисы Региональной сети по Самарской области

Читайте также:

Солид Банк сообщил режим работы предпраздничные и праздничные дни
19 декабря 2023
Дальневосточный банк установил особый режим работы банка в праздничные дни
19 декабря 2023

ДО «Набережные Челны»
ДО «Уральский» 

ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»

Филиал «Дальневосточный»
ДО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный»
ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»
ДО «Хабаровск» Филиала «Дальневосточный»
ДО «Биробиджан» Филиала «Дальневосточный»
 
ДО «Бизнес-центр «Ханой-Москва» Филиала «Московский»
ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»
ДО «Союз» Филиала «Московский»
УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Есть сбыт – есть рост». Как местные производители развивают родное дело благодаря «Слате»
СТМ идут на восток
Юлия Климова: «Будем расти вместе»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес