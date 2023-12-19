Банк «Солидарность» сообщил режим работы с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года

АО КБ «Солидарность» с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года установил особый режим работы офисов:



Филиал «Московский»:

с 30.12.2023 по 03.01.2024, с 05.01.2024 по 08.01.2024 – выходные дни

04.01.2024 – с 09:30 до 17:30

ДО «Жуковский» Филиала «Московский»:

с 30.12.2023 по 08.01.2024 – круглосуточно

ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский»:

30.12.2023 – с 08:00 до 20:00

с 31.12.2023 по 08.01.2024 – выходные дни

Филиал «Петербургский»:

30.12.2023 – с 09:30 до 17:30

с 31.12.2023 по 08.01.2024 – выходные дни

Филиал «Иркутский»:

с 30.12.2023 по 02.01.2024, 06.01.2024, 07.01.2024 – выходные дни

с 03.01.2024 по 05.01.2024, 08.01.2024 – с 09:00 до 13:00 кассовое обслуживание физических лиц

Выходные дни с 30.12.2023 по 08.01.2024 в офисах:

ДО «Ангара» Филиала «Иркутский»

Филиал «Дальневосточный»

ДО «Морской терминал» Филиала «Дальневосточный»

ДО «Лотте» Филиала «Дальневосточный»

ДО «Хабаровск» Филиала «Дальневосточный»

ДО «Биробиджан» Филиала «Дальневосточный»

ДО «Бизнес-центр «Ханой-Москва» Филиала «Московский»

ДО «Гринвуд» Филиала «Московский»

ДО «Союз» Филиала «Московский»

УТО ДО «Союз» Филиала «Московский»