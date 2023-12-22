Банк "Приморье" сообщил режим работы офисов в новогодние праздники

29 декабря 2022 обслуживание юридических и физических лиц осуществляется в стандартном режиме.

С 30 декабря 2023 по 08 января 2024 – выходные дни, обслуживание клиентов — юридических и физических лиц — не осуществляется. За исключением ДО в б. Муравьиной и ДО в б. Муравьиной № 2: осуществляют обслуживание физических лиц по валютно-обменным операциям в круглосуточном режиме

30 декабря 2023 до 12:00 по местному времени и 8 января 2024 в режиме субботы обслуживание физических лиц осуществляется в офисах по следующим адресам: г. Владивосток, ул.Светланская, 47, (ост. «Лазо»), ул. Русская, 65/4, (ост. «Багратиона»), Народный пр-т, 43/2, г. Артем, ул. Кирова, 53, г. Находка, ул. Школьная, 1а, г.Уссурийск, ул. Комсомольская, 83, г. Санкт - Петербург, ул. пр-т, Добролюбова, 8, лит.А (ст.м Спортивная), г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 16, г. Хабаровск, ул. Ленина, 75, г. Москва, ул. Земляной Вал, 7 (ст.м. Курская), ул. Усачева, 35, стр.1 (ст.м. Спортивная), Новинский бульвар, 12 (ст.м. Смоленская), г. Москва, ул. Тестовская, д.1, помещение 35 (ст.м. Международная).

C 09 января 2023 - по всем адресам обслуживание юридических и физических лиц осуществляется в стандартном режиме.

Круглосуточно работают:

Контакт-центр по телефону: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).