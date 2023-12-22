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Банк "Приморье" сообщил о режиме переводов в китайских юанях в праздничные дни

Переводы в Китай в праздничные дни банк будет осуществлять по следующему режиму:

29 декабря 2023 перевод денежных средств в китайских юанях:

  • через BANK OF CHINA SHANGHAI (ШАНХАЙ) осуществляются до 17:00 Владивостокского времени.
  • через АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) г. Москва осуществляются до 20:00 Владивостокского времени.

30 декабря переводы денежных средств в китайских юанях не осуществляются

Контакт-центр по телефону: 8-800-200-20-86 (звонок бесплатный).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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