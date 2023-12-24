Рынок ждет девальвации рубля

Валютный рынок в России сейчас сложнее, чем год назад. На бирже доминирует юань, на межбанковском рынке доллар, инвесторам нужен слабый рубль, а ЦБ – сильный или хотя бы стабильный, отмечают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

Они прогнозируют, что в течении ближайшего квартала движения могут быть довольно сильными.

– Так, более 60% трейдеров-физлиц ждет резкого роста доллара на горизонте до марта. Судя по открытым позициям в опционах, в целом рынок метит в 100 рублей за доллар, но есть много ставок на 105, 110 и даже выше, – подчеркивают эксперты БКС.