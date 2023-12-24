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Рынок ждет девальвации рубля

Валютный рынок в России сейчас сложнее, чем год назад. На бирже доминирует юань, на межбанковском рынке доллар, инвесторам нужен слабый рубль, а ЦБ – сильный или хотя бы стабильный, отмечают в своём обзоре эксперты БКС Мир инвестиций.

Они прогнозируют, что в течении ближайшего квартала движения могут быть довольно сильными.

– Так, более 60% трейдеров-физлиц ждет резкого роста доллара на горизонте до марта. Судя по открытым позициям в опционах, в целом рынок метит в 100 рублей за доллар, но есть много ставок на 105, 110 и даже выше, – подчеркивают эксперты БКС.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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