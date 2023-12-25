БКС дал прогноз, что будет с ценами на нефть в 2024 году

Что будет с нефтяным рынком в 2024 году? На каких акциях нефтегазовых компаний можно заработать и на какую дивидендную доходность можно рассчитывать? На эти и другие вопросы в еженедельном выпуске «Без плохих новостей» ответил эксперт по нефтегазовому сектору БКС Мир инвестиций Рон Смит.

О ценах на нефть

Рон Смит отметил, что прогнозировать цены на нефтяном рынке на несколько месяцев вперёд достаточно сложная задача, учитывая, что на данный момент никто в мире не знает реальный уровень спроса и реальный уровень предложения, именно поэтому на рынке наблюдается такая волатильность.

– Но радикальных изменений я не жду. Если мы опускаемся ниже 65 долларов, то сокращения добычи со стороны ОПЕК продолжатся. Если поднимаемся выше 95-100 долларов, то добыча, наоборот, растёт. В 2024 году я жду в середине этого диапазона – на уровне 80 долларов за бочку. Конечно, рынок будет волатильным. Для российских нефтяников 80 долларов за баррель – это вполне нормальная цена. Российское законодательство привязывает цены к налогам, налоги составляют большую часть расходов нефтяных компаний. Если цена будет меньше, то налоги будут ниже, рубль слабее. Если будет 100 долларов, то налоги соответственно будут выше, а рубль крепче. Всё балансируется, нефтяники всё равно заработают, бизнес-модель их довольно стабильная, – поясняет эксперт.

О дивидендной доходности

– Дивидендная доходность по акциям российской нефтянки в 2024 году ожидается 10%-15% в зависимости от компаний. 11-12% – это средний уровень, 14-16% – хорошая возможность для покупателей.

При этом важно, чтобы быть привлекательной для инвесторов, нефтянка должна показывать доходность 15% и не один год, а вечность, считает эксперт.

– Интересные инвестиционные возможности на рынке есть. Так, по Лукойлу ожидаем доходность 13-14% на этот год, 13-14% – на следующий. А когда компания возобновит выплаты от 100% свободного денежного потока, то будет 19-20% на горизонте через 3 года. Что касается префов Сургутнефтегаза, по ним ожидаются также хорошие дивиденды – в районе 20% за этот год. Объясняет это уникальностью Сургута, который выигрывает от ослабления рубля в 2023 году. На 2024 год дивиденды могут быть более скромными – 7-10%. Поэтому по дивидендной доходности важно смотреть на более дальнюю перспективу.

О рисках

Самым большим риском для российских нефтяников, кроме падения цен на нефть, эксперт считает возможность изменения налогов.

Каждый год эта тема обсуждается. Если государство нуждается в деньгах, пойдут туда, где есть эти деньги.

Об инвестиционных возможностях

В качестве интересной инвестиционной идеи на 2024 год эксперт выделяет привилегированные акции Транснефти.

– Во-первых, там хорошая дивидендная доходность –13-14%. Во-вторых, относительная независимость от курса рубля и цен на нефть, это рублёвый бизнес, который зарабатывает несмотря на эти индикаторы. В-третьих, хороший катализатор – это дробление акций 1:100, который произойдёт в первом квартале. Это серьёзно расширяет инвестиционные возможности покупателей. Поэтому, если есть возможности, лучше купить, а эти акции недешевые, сейчас.

Акции Транснефти на Мосбирже 25 декабря торгуются на уровне 151 тыс. рублей.