Какие акции покупать в 2024 году

2023 год получился богатым на рекорды и исторические максимумы на фондовом рынке. И, это неудивительно – индекс Мосбиржи рос восемь месяцев подряд.

О рекордах 2023

В своём еженедельном шоу «Без плохих новостей» эксперты БКС Мир инвестиций в номинации «Максимум года» выделили четырёх претендентов.

– Первое – это, конечно же золото, которое установило рекорд цены, второй номинант – это Лукойл, чьи акции достигли исторического максимума. Третий – Сбер, который показал рекордную прибыль и рекордные дивиденды в 2023 году. Ну и четвёртый номинант – госдолг США, который достиг максимальных значений за всю свою историю.

По мнению персонального брокера БКС Никиты Гулера, победителем в номинации «Максимум года» стал Сбер.

Фавориты 2023 – Сбер и Лукойл

Никита Гулер отметил, Сбер – самая популярная бумага в клиентском портфеле. Достаточно крупная для российского рынка компания, по которой ожидаемая дивидендная доходность двузначная.

Также популярны сейчас акции нефтяных компаний, такие как Лукойл, Роснефть, Татнефть, которые платят дивиденды 2-3 раза в год. Он подчеркивает, что в условиях высокой ключевой ставки клиенты предпочитают дивидендные истории, чтобы иметь регулярный денежный поток.

Он добавил, что в 2023 году больше всего клиентам удалось заработать на Сбере, а также на бумагах Лукойла, который показал великолепный рост и великолепные дивиденды. При этом ожидание на будущие дивиденды на ближайший год также достаточно высоки – на уровне 15%.

Что касается Газпрома, одной из популярных бумаг в «народном» портфеле, у Никиты Гулера достаточно нейтральные взгляды на него.

– Бумага сильно перепродана, каких-то позитивных новостей не выходит, может быть, они появятся в следующем году. При этом Газпром может заплатить дивиденды, но как показал опыт прошлого года, не факт, что дивиденд дойдёт до клиента. Поэтому к Газпрому отношусь осторожно, есть более прозрачные и понятные истории, в которые хочется инвестировать.

Инвестидеи на 2024 – Транснефть и Тинькофф

В качестве таких историй он выделил привилегированные акции Транснефти и Тинькофф.

– Транснефть – это одна из самых очевидных и консервативных идей. Из банковского сектора я бы выделил Тинькофф. Банки показывают рекордные результаты за прошедший год, у Тинькова растёт и количество клиентов, и прибыль, при этом компания до сих пор стоит дешевле, чем она стоила в феврале 2022. Тогда бумага торговалась на уровне 5000 руб. за бумагу, сейчас на уровне 3000 руб. Потенциал роста составляет более 50%.