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Примсоцбанк опубликовал режим работы в новогодние каникулы

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ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет об особом режиме работы банка в новогодние каникулы:

  • 29 декабря – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме;
  • 30 декабря – обслуживание клиентов производится по режиму субботы;
  • С 31 декабря по 08 января – Новогодние каникулы, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;
  • 09 января – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.
Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме. Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02. Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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