Примсоцбанк опубликовал режим работы в новогодние каникулы

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26 декабря 2023
26 декабря 2023
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет об особом режиме работы банка в новогодние каникулы:
- 29 декабря – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме;
- 30 декабря – обслуживание клиентов производится по режиму субботы;
- С 31 декабря по 08 января – Новогодние каникулы, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;
- 09 января – обслуживание клиентов производится в стандартном режиме.