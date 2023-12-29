Ингосстрах Банк опубликовал график работы в новогодние праздники

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29 декабря 2023
В связи с праздничными и выходными днями временно меняется график работы офисов Ингосстрах Банка.
30 декабря с 10 до 19 часов, согласно обычному графику, обслуживают физических лиц офисы Москвы:
Со вторника, 9 января 2024, офисы банка вернутся к работе по обычному расписанию.
Также напоминаем, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Ингосстрах Банка.
- «Сущевский» на ул. Сущевская, 27, стр. 1;
- «Отрадное» на ул. Хачатуряна, 20.
Со вторника, 9 января 2024, офисы банка вернутся к работе по обычному расписанию.
Также напоминаем, что большинство операций с картами, счетами, вкладами и кредитами доступны в интернет-банке и мобильном приложении Ингосстрах Банка.