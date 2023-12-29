Как работает Сбербанк в новогодние праздники

Сбербанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 29 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

29 декабря (пятница) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.

30 декабря (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

31 декабря (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. Время работы будет сокращено на час.

1-3 января — нерабочие дни. Будут работать только дежурные офисы.

4-5 января — будет работать часть офисов, график которых предусматривает работу в субботу.

6 января (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

7 января (воскресенье) — нерабочий день. Будут работать только дежурные офисы.

8 января (понедельник) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

9 января (вторник) — стандартный рабочий день.

В период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка не проводится, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в отделениях, мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы».

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 31 декабря и с 1 по 8 января включительно, будет перенесена на 9 января. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 30 декабря, будет осуществляться в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024, будут списаны в первый рабочий день 9 января.

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах самообслуживания при отделениях в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.