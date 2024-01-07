Иркутская область входит в топ-10 регионов России по объёму внешнеторгового оборота

При этом доля несырьевого неэнергетического экспорта составляет практически 60%.

В 2023 году на территории Иркутской области досрочно завершена работа по достижению показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе внедрены 15 обязательных инструментов Регионального экспортного стандарта. Такие итоги работы озвучивает министерство экономического развития и промышленности Иркутской области. По объёму внешнеторгового оборота Приангарье занимает 10-е место среди регионов России.

– Доля несырьевого неэнергетического экспорта Иркутской области составляет практически 60 % в общих экспортных объёмах. При этом доля экспорта в структуре внешнеторгового оборота Иркутской области составляет 82 %. Правительство Иркутской области делает всё возможное для роста этих показателей и для вовлечения малого и среднего бизнеса в экспортную деятельность, – рассказала министр экономического развития и промышленности Наталья Гершун.

Поддержку малым и средним предприятиям Иркутской области оказывает Центр «Мой бизнес», он предоставляет услуги и инструменты для продвижения товаров регионального производства за пределами России.

Так, в 2023 году в регионе 528 малых и средних предпринимателей воспользовались мерами экспортной поддержки. Заключили 55 экспортных контрактов, то есть уже вышли на международный уровень и возят иркутские товары на зарубежные рынки, география которых насчитывает 13 стран.

Традиционно товары экспортируют в Монголию, Казахстан, Китай, Узбекистан. В 2023 году за всю историю существования Центра поддержки экспорта начались поставки на рынок Португалии БАДов. Последние полтора года развивается тенденция выхода на экспорт пищевой продукции и косметики. При содействии Центра поддержки экспорта впервые стали поставляться на международные рынки соусы из ягод и трав Байкала, мороженное, хлебобулочные изделия, замороженные полуфабрикаты, а также зерновые культуры.

В 2023 году активную работу вели по организации бизнес-миссий: две делегации из Монголии посетили Братск и Усть-Илимск, в результате было заключено шесть экспортных контрактов. В начале декабря центр «Мой бизнес» принял две иностранные делегации из Индии и Туркменистана.

В предстоящем 2024 году эту работу планируется продолжать: запланировано проведение бизнес-миссий и реверсных бизнес-миссий, в которых принимают участие большое количество предпринимателей.