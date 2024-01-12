6% компаний готовы доплачивать сотрудникам за навыки работы с нейросетями

Служба исследований hh.ru провела опрос среди российских работодателей, в том числе из Иркутской области, и выяснила, важны ли им при оценке резюме кандидатов навыки работы с нейросетями и технологиями искусственного интеллекта.

За 2023 год работодатели открыли в Иркутской области 144 вакансии с требованием навыков работы с нейросетями и AI (англ. artificial intelligence, AI – искусственные интеллектуальные системы). В частности, это были предложения о работе для AI-тренера, менеджера по продажам, менеджера по работе с ключевыми клиентами, программиста, контент-менеджера, специалиста отдела контроля качества, руководителя отдела продаж, специалиста службы поддержки, маркетолога и т.д.

В данный момент иркутские соискатели, умеющие и желающие работать с технологиями ИИ, могут претендовать на вакансии дизайнера (зп не указана), ведущего менеджера по недвижимости (от 225 000₽ до вычета налогов), Data Scientist с переездом в Южно-Сахалинск (от 152 000 до 152 000₽ на руки), старшего менеджера по привлечению корпоративных клиентов (от 92 000₽ до вычета налогов) и др.

Специалистов, обладающих опытом работы с ИИ и нейросетями, чаще всего ищут компании из отрасли информационных технологий и услуг для бизнеса. А вилка заработных плат, которую готовы платить таким работникам, колеблется от 20 тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Навыки владения работой с нейросетями пока не являются необходимым условием для оценки кандидатов в большинстве компаний, и 69% предствителей бизнеса не обращают на них внимание при оценке резюме кандидатов, согласно результатам опроса, который Служба исследований hh.ru провела в декабре 2023 года. Однако, 14% компаний в прошлом году начали обращать внимание на этот навык, а 3% делают это уже несколько лет подряд.

На вопрос, какие сотрудники работают или планируют работать с нейросетями в вашей компании, большинство ответили, что это, прежде всего, представители креативных отделов, в частности, дизайнеры и маркетологи (30%), бизнес-аналитики (11%) и менеджеры по продукту (11%).

При этом, препятствия для внедрения в работу технологий искусственного интеллекта, которые сейчас видят компании связаны, в первую очередь, с непониманием принципов работы нейросетей и их потенциального применения, возможными этическими и юридическими вопросами, с использованием данных, необходимостью адаптации бизнес-процессов для интеграции нейросетей (по 32% опрошенных назвали именно эти факторы).

Однако, несмотря на все сложности, ценность владения навыками работы с ИИ для работодателей очевидна, и уже сейчас 6% из них готовы доплачивать до 10% к зарплате сотрудников, обладающих данными компетенциями, а еще 6% не против добавить таким сотрудникам нематериальные бонусы.