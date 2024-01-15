Землетрясение произошло в Иркутской области 15 января 2024 года

Эпицентр находился в Бурятии.

Около 20:52 по иркутскому времени Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал толчки в акватории озера Байкал. В эпицентре – в Курумканском районе Республики Бурятия – ощущались толчки в 5-6 баллов.

Жители Иркутской области также почувствовали землетрясение. Так, в Казачинско-Ленском районе ощущались толчки силой 4 балла, в Усть-Куте – 3-4 балла, в Хужире, Иркутске, Улан-Удэ, Братске – 3 балла.

Позже пресс-служба МЧС по Иркутской области уточнила, что эпицентр находился в Республике Бурятии, в 58 км от населённого пункта Сахули. Интенсивность в эпицентре составила 7,8 баллов. «Разрушений нет. Все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме», – говорится в сообщении МЧС.

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