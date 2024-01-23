53 региона РФ ввели дифференцированные энерготарифы. Что дальше?

Правительству все-таки удалось запустить реформу тарифов на электроэнергию для населения, пишет "Коммерсант". Представитель ФАС на прошлой неделе заявил, что власти 53 субъектов РФ уже ввели дифференциацию бытовых тарифов по объемам потребления. На новые правила перешли не все. 10–15 регионов отказались менять тарифы для населения. Иркутская область – в их числе.

Новые дифференцированные тарифы, или, по сути, социальная норма потребления энергии на домохозяйство, начнут действовать с 1 июля 2024 года. Стоимость киловатт-часа будет расти при увеличении расхода электроэнергии. Регионы пошли на такой шаг не от хорошей жизни: они не смогли сдержать рост тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса. В России цены для населения искусственно занижают, а часть нагрузки перекладывают на коммерческие предприятия. Разрешенный объем «перекрестки» на 2024 год — 241 млрд руб. Регион может выйти за пределы только в том случае, если запустит реформу бытовых тарифов.

На новые правила согласились не все. 10–15 регионов увеличили «перекрестку», но отказались менять тарифы для населения, рассказал представитель ФАС. Иркутская область – в их числе. Теперь, как пишет "Коммерсант", служба пытается заставить таких отказников пересмотреть тарифы.

Напомним, что служба по тарифам Иркутской области утвердила тарифы на электрическую энергию для населения на 2024 год. Так, с 1 января по 30 июня 2024 года тариф на электроэнергию для жителей городов составляет 1,42 рубля за киловатт-час, для сельского населения – 0,994 рубля за киловатт-час. С 1 июля по 31 декабря 2024 года стоимость одного киловатт-часа будет 1,58 рубля для городского населения и 1,106 рубля для сельских территорий. По словам губернатора Игоря Кобзева, «повышение тарифов связано с инфляционными процессами. Средства необходимы на обновление сетей, чтобы все работало без аварий и сбоев». Он пдчеркнул, что «дифференцированные тарифы по объемам потребления приказом службы в регионе не вводились».