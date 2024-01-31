«Активность инвесторов растёт». Как меняется качество предпринимателей в регионе и чем помогает КРИО

95% успешных проектов – редкое явление для российского бизнеса. Но не в случае, когда к реализации предпринимательской идеи подключается Корпорация развития Иркутской области. Из 55 инвестиционных проектов, которые КРИО финансово поддержала за десять лет своей деятельности, только три были признаны несостоявшимися. Об этом Газете Дело в эксклюзивном интервью рассказала генеральный директор Корпорации Анастасия Оборотова. Она также ответила нашему изданию, с какими запросами обращаются в КРИО предприниматели и на какую поддержку они могут рассчитывать, достаточно ли в регионе земельных участков для реализации бизнес-проектов и развитию каких сегментов экономики в Корпорации уделяют приоритетное внимание.

Анастасия Оборотова, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

«Одно окно» для инвесторов

Анастасия, наш регион по «ассортименту» региональных институтов развития бизнеса – один из самых сильных в стране: кроме КРИО, у нас есть Фонд развития промышленности, Фонд микрокредитования, Центр «Мой бизнес». У каждой структуры – свои задачи, а в чём суть деятельности Корпорации?

– Корпорация развития – это акционерное общество, которое на 100% является собственностью Иркутской области. КРИО была создана в 2013 году для обеспечения реализации инвестиционных проектов в нашем регионе, организации их финансирования. Главная наша задача – сопровождать инвестпроекты в режиме «одного окна» от стадии обращения до стадии реализации.

Можно сказать, что КРИО – это единая точка входа для любых инвесторов на территорию Иркутской области – тех, кто планирует или уже ведёт здесь бизнес, но хочет расширяться. То есть, если инвестор нуждается в какой-то поддержке, он может обратиться в Корпорацию и с нашей помощью подобрать подходящий для себя вариант.

И какие формы поддержки оказывает КРИО?

– У нас их несколько. Как единое окно, мы предоставляем широкий спектр услуг по нефинансовой поддержке проектов, обеспечиваем инвестора информацией, какую поддержку он может получить от региона и федерации, помогаем выбрать и получить её. В случае, если нет достойной альтернативы, мы можем сами войти в проект. Текущий пакет проектов, в которых мы участвуем финансово, уже приблизился к 2,5 млрд рублей. Всего за все время своей деятельности КРИО проинвестировала в проекты порядка 5 млрд рублей.

На каких условиях КРИО предоставляет финансирование?

– Средства инвестируются на возвратной основе. Это ни в коем случае не субсидии и не гранты. Мы в данном случае выступаем как равноправные партнёры с инициаторами проектов, так как являемся акционерным обществом. Наше предприятие, по сути, – тоже предприниматель: нам очень хорошо известны особенности ведения бизнеса, с какими-то проблемами мы и сами сталкиваемся, поэтому, в принципе, находимся на одной волне с предпринимателями.

В широком смысле Корпорация развития Иркутской области – один из примеров государственно-частного партнёрства, где встречаются публичные и частные интересы и находится определённый формат сотрудничества.

С какими проектами или запросами к вам можно обращаться?

– Любой частный инвестор, даже из другой страны, может получить у нас консультацию, как начать бизнес в Иркутской области. Ведь зачастую инициатор на входе не знает, куда ему обратиться, какое финансирование ему требуется и где его лучше получить. Если проект ещё только на стадии идеи, у нас есть такие услуги, как подготовка финансовой модели, бизнес-плана, подбор наиболее приемлемой формы господдержки: например, сейчас очень востребован такой вид федеральной поддержки, как бизнес-спринт – для проектов, которые реализуются в сфере спорта.

КРИО помогает преодолевать административные барьеры, мы можем провести всестороннюю аналитику по институтам поддержки, которые у нас есть, ориентируясь на объём финансирования и стартовые показатели проекта. В итоге, можем либо сами подключиться к нему, либо направить инвестора в другой институт поддержки, который ему больше подойдёт: например, предоставит более льготную ставку по кредиту либо окажет помощь в подборе соинвестора. Кроме этого, мы занимаемся созданием доступной инфраструктуры для инвесторов.

Такой функционал определяет и очень широкий спектр предпринимательских запросов – от консультационного сопровождения до подбора земельного участка для размещения проекта.

Есть у КРИО инструменты, механизмы поддержки, которые реализуются только в нашем регионе?

– Корпорация практикует такую форму поддержки, как вхождение в уставной капитал, в том числе путём создания совместного предприятия. И мы – одни из первых в России, у кого есть уникальный опыт инвестиционного участия в основном капитале совместного предприятия с обратной конвертацией. Так, пять лет назад мы вошли в уставный капитал компании «МедТехСервис», а в декабре 2023 года инициаторы проекта выкупили долю КРИО обратно. На сегодняшний день Корпорация полностью вышла из состава учредителей этого проекта. Предприятие показывает себя как эффективное и теперь возвращает нам заёмные средства.

От круизного лайнера до завода

Анастасия Оборотова, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

КРИО работает 10 лет, но в информационном поле его деятельность представлена очень скромно. Почему?

– Наша основная задача – не просто создавать информационно-новостной фон, а оказывать реальную поддержку инвесторам, результатом которой должно стать создание успешно работающего предприятия в Иркутской области. А чтобы оценить, насколько оно успешно, важен цикл развития компании. Например, одна из форм поддержки, которую оказывает Корпорация, – это проектное финансирование: мы выделяем деньги, но, поскольку на старте у предприятия ещё нет источников возвратности, ожидаем, когда пройдёт определённый цикл и оно заработает в полную силу. К окончанию этого срока мы уже можем сказать, насколько эффективно или неэффективно реализуется проект, и дать какой-то информационный отчёт в СМИ.

Сколько по времени составляет такой цикл?

– Средний срок проектов – 3,5-4 года. Сейчас цикл удлинился – до пяти лет, потому что мы идём по пути наращивания объёма инвестиций – обеспечиваем сопровождение проектов стоимостью от 50 миллионов рублей.

А с какими идеями приходят к вам предприниматели?

– Идеи абсолютно разные, так что пул кейсов в нашем портфеле тоже очень разнообразный: от производства лекарств до создания акватермального комплекса. Есть проекты в сфере туризма, спорта, пищевой промышленности. Например, с 2018 года мы ведём проект грибной фермы «Байкалэкопродукт», в который Корпорация в общей сложности вложила более 91 миллиона рублей. По итогам 2021 года предприятие было признано лучшим в Сибири и на Дальнем Востоке.

Какие отрасли больше всего привлекают инвесторов?

– У нас нет какой-то отрасли, которая занимает преимущественное положение, потому что ситуация меняется постоянно. К примеру, в одно время приходят в основном с идеями по строительству социальных объектов: частных детских садов, школ, спортивно-оздоровительных центров, в том числе для реабилитации детей-инвалидов. А в следующем месяце превалирует уже совсем другая направленность: к примеру, создание предприятий по оказанию различных бытовых услуг.

Например?

– Мы финансово поддержали инвестпроект специализированного прачечного комбината «Гринер», общая стоимость которого составила 58 млн рублей, из которых 12 млн рублей – заёмные средства КРИО. Предприятие уже работает, оно перспективное, и мы считаем, что получим от него ожидаемый экономический эффект.

Но, конечно, в приоритете для нас остаются стратегические отрасли, которым уделяется особое внимание как в нашем регионе, так и на федеральном уровне. Из последних примеров – поручение президента Российской Федерации поддерживать отрасль судоходства и судостроения, в рамках которого Корпорация поддержала проект Восточно-Сибирского речного пароходства по строительству большого лайнера.

А есть ли какие-то территориальные предпочтения? Понятно, что наиболее инвестиционно привлекательны районы, расположенные рядом с Иркутском, но ведь весь бизнес не может быть сосредоточен только вокруг областного центра.

– Важное направление деятельности КРИО – это поддержка инициатив, которые реализуются на территориях опережающего развития (ТОР). В нашем регионе их несколько – это Усолье-Сибирское, Тулун, Черемхово и Саянск. Поскольку эти территории нуждаются в особом стимулировании, так как вести там экономическую деятельность достаточно сложно по ряду объективных и субъективных причин, для таких проектов предусмотрены особые инструменты поддержки. В частности, мы предоставляем льготную ставку по кредитам, которая значительно ниже ключевой ставки. Один из таких проектов, который был не так давно одобрен Корпорацией и реализуется с её финансовым участием – запуск Черемховского завода металлоконструкций.

А если говорить в целом, проекты, которые сопровождает Корпорация, расположены по всей области, а самый «отдаленный» от Иркутска реализуется в Киренске.

Анастасия Оборотова, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Крупный бизнес к вам обращается?

– У Корпорации есть соглашения с крупными компаниями о сотрудничестве по разным направлениям деятельности, в том числе, соглашения об оказании содействия друг другу в обмене информацией. В частности, если крупный бизнес испытывает потребность в стартапах в каких-то сегментах экономики, мы смотрим, появлялись ли такие заявители у нас, чтобы объединить их для реализации совместных проектов. Комбинация при этом могут быть совершенно разные: идея и капитал, либо площадка и капитал, либо площадка и идея.

Эффективность инвестиций – 95%

Как вы оцениваете проекты? Ведь наверняка есть такие, которые вы не готовы поддерживать?

– Мы предъявляем достаточно серьёзные требования к разработке документации на старте проекта и уже на этом этапе можем отказать в финансовой поддержке. Но мы можем помочь доработать идею и подобрать подходящий вариант финансирования – если не у нас, то в другом институте поддержки бизнеса.

Естественно, при оценке инициативы для нас важно, чтобы создавались рабочие места, были стабильные налоговые отчисления. Также приоритет отдаётся проектам, которые реализуются в рамках действующей в регионе Стратегии инвестиционного развития, в частности, в сегменте сельского хозяйства, в социальной сфере. Один из недавних таких социально полезных проектов – заём компании «КиренскТеплоРесурс» на реконструкцию системы теплоснабжения в Киренске. Сумма займа составляет 84 млн рублей. Полученные средства предприятие направило на строительство котельной, которая будет работать на биотопливе – щепе, с возможностью перевода на природный газ.

А с точки зрения финансовой – какова эффективность?

– В целом, эффективность Корпорации выражается в том, что изначальный объём инвестиционного бюджета КРИО, сформированного Иркутской областью в 2013 году, – 1,9 млрд рублей – за 10 лет мы смогли инвестировать более двух раз, доведя общий объем финансирования со стороны Корпорации почти до 5 миллиардов, то есть больше, чем в два раза.

Из 55 инвестиционных проектов, которые КРИО финансово поддержала за десять лет, более 95% мы оцениваем как успешные, и только три были признаны несостоявшимися. Но мы не стесняемся говорить о неудачах, потому что из негативных кейсов делаем выводы, как улучшить продукты, которые предоставляем инвесторам.

95% с точки зрения бизнеса – неплохо! А какие идеи не полетели?

– Неуспешные проекты у нас произошли в двух сегментах – строительстве жилого объекта и сельском хозяйстве.

В чём, по вашему мнению, была проблема?

– Изначально, заходя в проект, мы понимаем, что всегда есть риск, что он не выйдет на запланированную мощность. И так довольно часто происходит в сельском хозяйстве, так как здесь нужен большой оборотный капитал, и не у всех предпринимателей получается справиться с этой задачей. Мы сделали вывод, что если у инициатора числится задолженность перед бюджетом более трёх месяцев, то это такой «красный флажок» для нас, и возможно, проект лучше своевременно закрыть с наименьшими потерями для всех его участников.

А если говорить о рисках в строительстве, то мы пришли к выводу, что банковский сегмент, эскроу-счета – лучший механизм для реализации жилищных проектов. А Корпорации в них входить нежелательно.

На самом деле, нет ничего более грустного, чем проект, который не получился, потому что мы в него эмоционально вовлекаемся, очень многое проходим вместе с нашими инвесторами.

Анастасия Оборотова, генеральный директор Корпорации развития Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

Новые возможности в Чистых Ключах

Анастасия, КРИО оказывает услугу по подбору земельного участка для реализации инвестпроекта. Достаточно ли в регионе таких площадок? Очень часто можно услышать, что у нас проблемы с землёй – это миф?

– Потенциал земельных участков в регионе есть. Другой вопрос, можно ли считать их инвестиционными площадками, пригодными для того, чтобы там разместить проект. Основная проблема – подведение инфраструктуры к такому земельному участку, поскольку инициатор заинтересован в том, чтобы ему была предоставлена не только площадка, но и дорога к ней, и электроэнергия, и трубы водоснабжения и водоотведения, и тепло. К сожалению, таких идеальных готовых площадок в Иркутской области практически нет. Этим вопросом очень активно занимаются правительство области, министерство экономического развития, а также наша корпорация, как участник инвестиционной команды – в том числе мы ищем варианты инфраструктурных решений с использованием альтернативных технологий.

Другая проблема, особенно в северных территориях, где есть и земля, и инфраструктура, – это дефицит рабочей силы. У нас на рассмотрении находится проект в Усть-Куте, очень нужный для территории, реализация которого тормозится из-за нехватки людей. Но мы ищем пути решения этого вопроса, в том числе с привлечением специалистов вахтовым методом.

При этом в Чистых Ключах уже много лет пустует площадка бывшей воинской части, где есть вся необходимая инфраструктура. Будет ли она использоваться для инвестиционных проектов?

– Актив Корпорации в Чистых Ключах – достаточно большой участок площадью почти 170 га, который нам передали в 2015 году. Чтобы сделать его привлекательным для инвесторов, требовалось, в принципе, определить, для кого он будет пригоден и интересен. На сегодняшний день правительством региона, министерством экономического развития и КРИО разработана концепция освоения этого земельного участка в формате индустриального промышленно-логистического парка. В планах осваивать эту территорию по девелоперскому договору с соответствующими инвестиционными обязательствами.

Что это значит?

– Есть КРИО как владелец площадки, есть инвестор, который размещает на площадке свой проект, например, логистический парк, и есть девелопер, то есть застройщик, который всё это построит для инвестора. В перспективе в Чистых Ключах можно разместить несколько логистических центров, в том числе под потребности местных производителей, поскольку, как показывает анализ рынка, у наших предпринимателей есть большой запрос именно на современные логистические площадки.

Если говорить о планах, какие задачи стоят перед Корпорацией в будущем?

– Основные планы – это выход на производственные мощности и стабильная работа тех проектов, которые мы уже сопровождаем. В настоящий момент их 20. Вторая наша задача – обеспечить возвратность финансирования, третья – плотная работа с инвестиционными площадками.

Ещё одно важное направление работы, рассчитанное на будущее, – участие в улучшении инвестиционного климата в регионе. В частности, мы сейчас активно работаем по привлечению к созданию совместных предприятий зарубежных инвесторов. Несмотря на геополитическую обстановку, они хотят здесь работать, вкладывать деньги в Иркутскую область. Кроме того, в планах – активная работа с инвестиционным порталом, инвестиционной картой, поскольку она направлена на повышение уровня доступности информации о том, как получать помощь в регионе, куда обращаться.

Судя по всему, инвестиционная активность в Иркутской области после февраля 2022 года не снизилась?

– Нет, и в каких-то сегментах даже усилилась, потому что появилось очень много новых инициатив, направленных на импортозамещение. Кроме этого, изменились потребности бизнеса: многие предприниматели приходят к нам не за финансированием – у них есть свои деньги, а либо с запросом найти стратегического партнёра, либо за помощью в приобретении технологий, либо за статусом масштабного инвестпроекта, чтобы получить возможность разместить его на определённой площадке. Мы можем сказать, что сейчас в регионе очень сильно меняется именно качество предпринимателей: это уже не фирмы-однодневки, которые получили господдержку и исчезли, это предприятия, работающие на долгосрочную перспективу. И такой качественный рост, собственно, и был одной из целей деятельности всех институтов поддержки бизнеса в Иркутской области.

Наталья Горбань