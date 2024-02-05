Альфа-Банк отметил 1 год А-Токен

Год назад в Альфа-Банке запустили платформу ЦФА А-Токен, за это время она стала лучшей платформой цифровых финансовых активов в стране. За этот время А-Токен уже признана лучшей в рейтинге Cbonds Awards по итогам 2023 года.

2 февраля 2023 года Альфа-Банк запустил платформу А-Токен, а уже через 3 недели состоялась первая сделка. На сегодняшний день в Альфа-Банке выпустили ЦФА на 35,6 млрд рублей — это около 44% от всего объема в России, который составляет более 80 млрд рублей. На счету у А-Токен 79 выпусков.

Платформа позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечении капитала всем категориям инвесторов: частным лицам, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. В ноябре 2023 года Альфа-Банк стал первым оператором информационных систем, который сделал ЦФА доступными широкому кругу инвесторов, в том числе и обычным людям, даже не являющимся квалифицированными инвесторами. За год они инвестировали 25 млрд рублей.

На А-Токен выпускались эквиваленты традиционных финансовых инструментов в виде денежных требований и принципиально новые инвестиционные инструменты, аналогов которым ранее не было на рынке.

В декабре 2023 года А-Токен был признан победителем в номинации Cbonds Awards «Лучшая платформа ЦФА». Платформа А-Токен возглавила рейтинг операторов объёму размещений, уверенно заняв практически половину рынка цифровых финансовых активов.

«Мы рады отметить первую важную дату нашей платформы. За год работы к ней присоединились десятки тысяч инвесторов, в том числе институциональных. Мы запустили около десятка уникальных продуктов с параметрами, ранее недоступными на традиционном рынке. На А-Токен прошли размещения совокупным объемом более 35 млрд рублей. В итоге мы получили звание «Лучшая платформа ЦФА», подтвердив свое лидерство среди десяти существующих площадок на рынке цифровых финансовых активов. Сейчас перед нами стоят ещё более амбициозные планы», – рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.

Посмотреть предложения и прибрести ЦФА можно прямо в приложении Альфа-Банка, ничего дополнительно скачивать не нужно.