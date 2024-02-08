Качество охраны школ проверят в Иркутске после инцидента с пистолетом

Подросток с пистолетом проник на территорию школы №14 в Иркутске. Известно, что юноша не являлся учеником этой организации. После инцидента мэр Руслан Болотов поручил проверить охрану других аналогичных учреждений.

«Отдельно хочу обратить внимание на организацию охраны в школе. Рассматривается вопрос расторжения договора с агентством. Кроме того, поручил проверить качество оказания услуг охраны по заключенным контрактам во всех учебных учреждениях города. Безопасность наших детей – превыше всего», – сообщил градоначальник.

Он также пообещал разобраться, почему в здание удалось проникнуть посторонним. Мэр пообещал провести работу над ошибками, чтобы предотвратить подобные инциденты.