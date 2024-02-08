2,5 тыс. бесхозных детских площадок насчитывается в России

Оборудование установлено, но за него никто не отвечает – такие нарушения обнаружили в 54 регионах страны. Об этом пишут «Известия».

В 2023 году по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проводились проверки спортивно-игровой инфраструктуры и аттракционов для детей. Проверили более 4,4 тыс. объектов, в нормативное состояние приведено более 1,8 тыс. площадок.

Также прокуроры требовали от муниципалитетов ставить на учет игровые объекты без собственников – в 54 регионах страны выявили более 2,5 тыс. бесхозных детских площадок. Больше всего их обнаружено в Крыму – 445, в Ставропольском крае – 169.

Эксперт по безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок Наталья Зинченко пояснила «Известиям», что бесхозными часто становятся объекты, которые при реструктуризации муниципальных образований просто не передаются на баланс. Еще одна причина – они могут быть установлены еще до образования балансодержателя. Например, часто ни за кем не числятся старые площадки, некоторые стоят еще со времен Советского Союза.

Напомним, что ранее девочка и ее мама отсудили у мэрии Иркутска 150 тысяч рублей компенсации за травму на качели. Установлено, что в июне 2021 году девочка качалась во дворе на улице Сибирских Партизан – цепь оборудования порвалась, в результате чего ребенок получил травмы.

«В ходе надзорных мероприятий выявлено, что оборудование детской игровой площадки находится в муниципальной собственности, в связи с чем, обязанности по контролю технического состояния игрового оборудования, устранению нарушений целостности оборудования, а также принятии мер по ограничению использования неисправного оборудования возложены на администрацию г. Иркутска. Однако органом местного самоуправления указанные обязанности надлежащим образом исполнены не были», – уточнили в прокуратуре.