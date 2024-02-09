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Открыта ледовая дорога на Ольхон

Она является частью автодороги регионального значения Иркутск – Усть-Ордынский – Баяндай – Еланцы – Хужир. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Сейчас открыт первый участок дороги протяженностью 11 километров. Он начинается на материковой части, у поселения Куркут, и заканчивается на острове Ольхон в местности Иркутская Губа. Толщину и состояние льда на ледовой переправе проверили специалисты ГУ МЧС по Иркутской области, ГИБДД, администрации Ольховского района.

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Этот участок выходит на грунтовую дорогу в самый крупный населённый пункт острова – село Хужир протяженностью 29 километров. Ежегодно многие водители пытаются объехать его, продолжая движение по льду. Это небезопасно. В этом году впервые принято решение проложить ледовую дорогу до Шебетского залива. Сейчас специалисты подрядной организации прокладывают второй участок, его длина составит 19 километров. Сейчас на нём есть ледовые трещины и нажимы. Открыть участок для движения транспорта планируют 15 февраля.

Ледовую переправу на Ольхон ежегодно открывают к середине февраля. Обычно она работает до начала апреля.

Напомним, что в прошлом году открытие трассы отложили до 17 февраля из-за резкой смены погоды: январские морозы доходили до -50, а в конце месяца потеплело до -5.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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