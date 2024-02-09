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Банк «Приморье» запускает акцию по металлическим счетам «Проценты на вес золота»

Теперь можно открыть металлический счет  с дополнительным доходом до 3% годовых.

Период проведения акции:

С 01.02.2024 по 31.05.2024

Условия акции:

В период проведения акции  необходимо открыть один, либо несколько счетов в драгоценном металле (золото) и обеспечить ежедневный остаток по каждому счету в размере не менее 200 граммов золота.

Минимальный объем для открытия счета:

Золото – 200 гр

Правила начисления процентов:

Проценты начисляются на сумму остатка на счете, открытом в период акции, в следующем размере:

  • за период с 01.02.2024 по 29.02.2024 – 3,00% годовых;
  • за период с 01.03.2024 по 31.03.2024 – 2,00% годовых;
  • за период с 01.04.2024 по 30.04.2024 – 1,50% годовых;
  • за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 – 1,00% годовых.

Проценты начисляются в рублях по учетной цене (цене на золото, установленной Банком России)

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Преимущества :

  • Диверсификация вложений
  • Ежемесячная выплата процентов в рублях

Где открыть металлический счет?

Если вы уже являетесь клиентом  Банка, открыть счет достаточно легко можно в  мобильном приложении.

Для новых клиентов - в любом офисе Банка «Приморье»

Подробности акции на сайте в разделе «Правила акции»,  или  по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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