Банк «Приморье» запускает акцию по металлическим счетам «Проценты на вес золота»

Теперь можно открыть металлический счет с дополнительным доходом до 3% годовых.
Период проведения акции:
С 01.02.2024 по 31.05.2024
Условия акции:
В период проведения акции необходимо открыть один, либо несколько счетов в драгоценном металле (золото) и обеспечить ежедневный остаток по каждому счету в размере не менее 200 граммов золота.
Минимальный объем для открытия счета:
Золото – 200 гр
Правила начисления процентов:
Проценты начисляются на сумму остатка на счете, открытом в период акции, в следующем размере:
- за период с 01.02.2024 по 29.02.2024 – 3,00% годовых;
- за период с 01.03.2024 по 31.03.2024 – 2,00% годовых;
- за период с 01.04.2024 по 30.04.2024 – 1,50% годовых;
- за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 – 1,00% годовых.
Проценты начисляются в рублях по учетной цене (цене на золото, установленной Банком России)
Читайте также:
Преимущества :
- Диверсификация вложений
- Ежемесячная выплата процентов в рублях
Где открыть металлический счет?
Если вы уже являетесь клиентом Банка, открыть счет достаточно легко можно в мобильном приложении.
Для новых клиентов - в любом офисе Банка «Приморье»
Подробности акции на сайте в разделе «Правила акции», или по телефону контакт-центра 8 (800) 200-20-86