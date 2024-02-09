Банк "Приморье" продлил срок выдачи пенсионных карт по Акции «Получите 3 000 за перевод пенсии»

Банк «Приморье» продлевает срок выдачи пенсионных карт по Акции.

Период проведения Акции:

13.11.2023 – 31.03.2024 - для оформления новых пенсионных карт

13.11.2023 – 30.04.2024 - для зачисления первой пенсии

Условия Акции:

В период проведения Акции необходимо перевести зачисление пенсии на карту Банка "Приморье".

Правила выплаты вознаграждения:

Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно по 500 рублей за первых 6 зачислений пенсионных выплат. Максимальная сумма выплаты 3000 рублей.

Акция действует во всех офисах Банка.

Помимо выплаты вознаграждения, пенсионная карта Банка "Приморье" имеет ряд преимуществ.

· 8% годовых на всю сумму остатка по счету

· 8% кешбэк за покупки в категории супермаркеты и универсамы (максимальная сумма выплаты 2000 рублей)

· Бесплатный выпуск и обслуживание

· Бесплатное снятие наличных в сторонних банкоматах до 30000 руб./мес., а в банкоматах Банка "Приморье" без ограничений.

Подробности уточняйте по телефону 8 (800) 200-20-86 (звонок бесплатный) или по ссылке.