Глава Wildberries встретилась с иркутянами: «У вас потрясающая энергетика»

Российский предприниматель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук встретилась с жителями Иркутска в формате Open Talk. Мероприятие прошло в центре «Мой бизнес». Подробности передает SIA.RU.

«Мне очень нравится Иркутск и моей команде тоже. У вас потрясающая энергетика, потрясающие женщины и мужчины. Поскольку мы сюда уже приезжаем в третий раз, уже дважды проводили круглые столы, и открывали школу, и вообще у нас много планов. Я бы хотела просто с вами поговорить, действительно, задавайте вопросы – я на них постараюсь ответить», – сообщила Бакальчук в приветственном слове.

Бизнеследи беседовала с иркутянами о жизни, бизнесе и экономике, сделав собственный прогноз на будущее.

«Если мы говорим про будущее с точки зрения экономики, я считаю, что нас всех ждет новая экономика, она называется по-разному. Кто-то говорит, что это клиентоориентированная экономика, когда все строится вокруг человека-клиента. Другие, что это экономика потребления, потому что создается все больше вещей, услуг для того, чтобы у людей появился спрос. Мы называем это для себя "платформенной экономикой"», – отметила спикер.

Татьяна Бакальчук также добавила, что данная экономика связана с онлайн-пространством, в рамках которого будет появляться все больше приложений, активно используемых людьми. Кроме того, спикер поделилась полезным советом, который помогает ей справляться с трудностями.

«Есть лайфхак – я про него постоянно рассказываю: не надо бояться кризисов, проблем. Самое главное – найти точку, от которой ты сможешь оттолкнуться. Если находишь урок в любой ситуации, то ты уже победитель», – резюмировала Бакальчук.