Около 9 млрд рублей вложит Wildberries в строительство логистического комплекса в Иркутске

Компания Wildberries собирается вложить 9 млрд рублей в строительство большого транспортно-логистического комплекса в Иркутске. В настоящее время ведутся поиски подходящего участка. Об этом рассказала генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

«Когда мы приходим в регион, мы выступаем инвестором. В Иркутской области мы планируем построить порядка 150 тысяч квадратных метров площадей, это около 9 млрд рублей инвестиций», – сообщила спикер.

Она также добавила, что на базе комплекса появится порядка 7 тысяч рабочих мест. Первую очередь организации собираются создать за год. Появление филиала поможет и развитию предпринимательства.

«Мы не только строим, мы еще платим налоги. Потом на базе этих площадей появится «второй слой» предпринимательства – это когда люди, которые зарабатывают деньги вместе с нами, позже реинвестируют их в экономику региона: создают кофейни, детсады и прочее. Одновременно улучшается жизнь платформенных занятых: получая зарплату на 30% больше средней в регионе, они могут себе на 30% больше позволить, таким образом, растет ВРП. Таким образом, мы инвестируем, даем возможность реинвестировать, помогаем развитию предпринимательства и созданию рабочих мест», – отметила Татьяна Бакальчук.