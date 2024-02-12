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Цена на очки виртуальной реальности от Apple достигает 900 тыс. рублей

Минимальная цена девайса – 390 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.

Первые объявления о продаже гарнитуры смешанной реальности Vision Pro от Apple появились на российских маркетплейсах утром 5 января.

Источник на рынке электроники объяснил высокие цены на устройства низким предложением.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время еще больше продавцов начнут продажи новых Vision Pro, что приведет к снижению их стоимости», – пояснил собеседник РБК. Стоимость устройства в США составляет 3499 долларов (317 тыс. руб. по текущему курсу).

Ранее стало известно, что Apple разрешила россиянам проводить трансакции в обход App Store. Прежде Apple уже разрешала оплачивать покупки в обход App Store пользователям из Нидерландов и Южной Кореи. Впрочем, право использовать сторонние инструменты не будет бесплатным. За все покупки в обход App Store Apple планирует взымать комиссию – 27%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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