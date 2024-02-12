Разлом образовался на ледовой переправе на Ольхон

Лед поднялся на официальной переправе на остров Ольхон. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Иркутской области.

На одной из полос для движения образовался разлом. Переправа временно закрыта. Министерство уже направило специалистов для оценки ситуации. Информации о пострадавших не поступало.

«После обследования будет принято решение о дальнейшей эксплуатации», – говорят спасатели.

Напомним, что ледовую переправу на Ольхон открыли 9 февраля. Она является частью автодороги регионального значения Иркутск – Усть-Ордынский – Баяндай – Еланцы – Хужир. Проезд ежегодно открывают к середине февраля. Обычно она работает до начала апреля.