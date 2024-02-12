БКС: Пора готовиться к коррекции

Российский фондовый рынок уже полгода торгуется в узком диапазоне 2950- 3270 пунктов по индексу Мосбиржи. На прошедшей неделе он в третий раз подходил к верхней границе, после чего начал корректироваться. По мнению экспертов, вполне вероятно, что коррекция продолжится.

– Основные продажи прошли в металлургическом секторе, в лидерах роста – Яндекс, по которому появились подробности разделения компании, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин в еженедельном выпуске «Без плохих новостей».

Стало известно, что зарубежная Yandex N.V. продаст российский Яндекс консорциуму из менеджмента и частных инвесторов, в том числе, структурам Лукойла. Сумма сделки с учётом 50% дисконта составит 475 млрд руб. Одна половина будет оплачена деньгами, а другая – акциями иностранного Yandex N.V. в два этапа. В итоге голландский Yandex N.V. уйдёт с Мосбиржи, а бумаги россииского Яндекса могут начать торговаться уже в первом полугодии 2024 года.

Будет ли выкуп акции у миноритариев, с каким коэффициентом – пока неизвестно. И это главная интрига сейчас для тех, кто покупал бумаги в зарубежном контуре с дисконтом, отмечает Максим Шеин.

– Первая реакция инвесторов после новостей стала фиксация полученной прибыли. Но после того, как акции сначала упали на 9%, а затем всю просадку выкупили, акции Яндекса продолжили обновлять максимумы с февраля 2022 года.

На валютном рынке между тем курс рубля остался практически без изменений, а нефть марки Brent ушла вверх выше отметки 80 долларов за баррель

– В середине августа прошлого года, когда Центробанк резко повысил ключевую ставку, тогда доллар стоил 100 руб. И тогда же индекс Мосбиржи начал первый поход к уровню 3000 пунктов и теперь вопрос– есть ли шансы уйти выше этой отметки? Похоже, что шансов этих мало. Ни по техническому анализу, ни по ресурсам новых денег, ни по ставкам, ни по валюте, серьёзных аргументов за рост Мосбиржи нет. Поэтому логично ждать коррекцию процентов на пять, – резюмирует эксперт БКС.