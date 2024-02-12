235 млн квитанций напечатано в центре «Иркутскэнергосбыта» за 10 лет

Печатный центр является структурным подразделением «Иркутскэнергосбыта». Он образован в феврале 2014 года. За десять лет напечатано более 164 млн собственных платежных документов за свет и тепло, и более 71 млн для других организаций сферы ЖКХ. Современный промышленный принтер позволяет загружать одномоментно 11 тысяч листов бумаги.

Расположенный на небольшой площади, печатный центр почти не уступает современной типографии по скорости и качеству печати. В работе используются три больших промышленных принтера Xerox Nuvera 144EA, каждый из них состоит из нескольких модулей. Первый – это подающий механизм, в него за раз загружается 11 тыс. листов бумаги. Второй – это лазерный печатный модуль, который за минуту обрабатывает 143 листа под температурой +185 градусов. Следующий модуль разглаживает бумагу, которая деформируется от высокой температуры. Четвертый модуль – стекер – приемное устройство, в который поступает уже готовая продукция, общим объемом 11 700 листов.

– В свое время приобретение этого оборудования оказалось экономически более выгодным, чем заказ печати счетов в сторонних организациях. Принтеры могут работать почти 40 часов без перерыва. Мы специально выбирали самое быстрое и выносливое оборудование. По скорости работы в Иркутской области с нами могут соревноваться лишь типографии, которые применяют технологии офсетной печати, печатают не на отдельных листах бумаги, а на рулонах, – Константин Ижбулдин, руководитель печатного центра «Иркутскэнергосбыт».

Пиковый режим работы в центре с 28 по 10 числа ежемесячно. Качество каждой квитанции строго контролируется: в правом углу на каждом листе размещается бар-код, предназначенный для самих печатников. Если вдруг какой-то из счетов отпечатался с браком, данный код помогает мгновенно найти для повторной печати его электронную версию в огромной базе данных, куда загружают информацию сотрудники территориальных отделений сбытовой компании.

Ежемесячно в цехе печатается около 1 млн квитанций за тепло и свет и документы для других организаций. Количество своих печатных квитанций с каждым месяцем немного снижается, это связано с переходом на электронный документооборот. Многие клиенты сегодня выбирают получение платежных документов в онлайн-формате, так как это удобнее и экологичнее.