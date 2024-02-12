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50% месячной нормы осадков выпало ночью и утром в Иркутске

В областном центре устраняют последствия снегопада. По информации Иркутского гидрометцентра, ночью и утром в городе выпало 5 мм осадков, что составляет более 50% месячной нормы (9 мм).

Комбинированные дорожные машины выведены на расчистку проезжей части. С помощью тракторных щеток подметают тротуары.

Вручную ведется уборка остановок общественного транспорта, лестниц, пешеходных переходов, заездных и парковочных карманов.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти сегодня в течение дня. 13 февраля в Иркутске ожидается слабый снег.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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