50% месячной нормы осадков выпало ночью и утром в Иркутске

В областном центре устраняют последствия снегопада. По информации Иркутского гидрометцентра, ночью и утром в городе выпало 5 мм осадков, что составляет более 50% месячной нормы (9 мм).

Комбинированные дорожные машины выведены на расчистку проезжей части. С помощью тракторных щеток подметают тротуары.

Вручную ведется уборка остановок общественного транспорта, лестниц, пешеходных переходов, заездных и парковочных карманов.

По прогнозу синоптиков, снег будет идти сегодня в течение дня. 13 февраля в Иркутске ожидается слабый снег.