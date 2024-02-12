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Переправу на Ольхон закрыли 12 февраля

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12 февраля 2024
Разлом образовался на ледовой переправе на Ольхон
12 февраля 2024

На участке ледовой трассы из-за резкого потепления в выходные разошлась ранее залитая трещина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

12 февраля стало известно, что на участке ледовой переправы появилась трещина. Министерство направило специалистов для оценки ситуации. Эксперты приняли решение временно закрыть трассу.

Из-за резкой смены температур откладывается и открытие второго участка переправы.

«Ледовая ситуация на Байкале сейчас непредсказуема, поэтому мы надеемся на понимание водителей», – говорят представители министерства.

Напомним, что ледовую переправу на Ольхон открыли 9 февраля. Она является частью автодороги регионального значения Иркутск – Усть-Ордынский – Баяндай – Еланцы – Хужир. Проезд ежегодно открывают к середине февраля. Обычно она работает до начала апреля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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