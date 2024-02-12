CloudMTS поддержит иркутские компании грантами до 500 тысяч рублей

Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских компаний, начинающих осваивать облачные технологии, либо желающих масштабировать их использование. В рамках поддержки можно получить доступ к виртуальной инфраструктуре МТС и передовым сервисам CloudMTS на сумму до 500 тысяч рублей.

Участникам программы станут доступны такие услуги провайдера, как виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо облачных услуг компании смогут получить консультации ведущих архитекторов CloudMTS по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.

Для миграции в виртуальную инфраструктуру компании необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую она планирует решить. После этого ей будут выделены облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта – 500 тысяч рублей. Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера.

Виртуальная инфраструктура CloudMTS включает 13 отдельных дата-центров. Таким образом обеспечивается минимум сетевых задержек и высокий уровень доступности к облаку компаний из сибирских регионов.