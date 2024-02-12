Сколько россияне тратят на детей?

В топе родительских расходов – образование и одежда, выяснили СберНПФ и образовательная компания MAXIMUM Education.

СберНПФ совместно с MAXIMUM Education попросили 1,5 тыс. родителей учеников школ с 5-го по 11-й класс по всей стране привести структуру своих расходов на детей, а также рассказать о своём подходе к выдаче карманных денег и обучению детей финансовой грамотности.

Помимо образования (34%) и одежды (24%) респонденты отнесли к крупнейшим статьям расходов здоровье (21%) и развлечения (17%).

«Мы видим, что образование выступает главной статьей расходов у значительной доли респондентов и многие хотят увеличить вложения в эту сферу, – комментирует исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина. – Опрошенным предлагалось рассказать, на какие статьи расходов они хотели бы тратить больше, а на чём были бы не против сэкономить. Оказалось, что 34% россиян готовы тратить больше на детское образование. Люди понимают, что это залог высокого уровня благосостояния ребёнка в будущем. Копить на образование ребёнка и формировать для него капитал к совершеннолетию можно, например, с программой долгосрочных сбережений, которая стартовала 1 января этого года».

21% опрошенных хотели бы больше вкладываться в здоровье ребенка. Меньше всего родителей готовы увеличивать расходы на питание (14%) и одежду (13%).

Абсолютное большинство респондентов (85%) систематически дают детям деньги на карманные расходы. В основном это небольшие суммы – до 500 или до 1000 рублей в неделю (67% и 21% соответственно). Более крупные суммы выделяют 8% опрошенных.

77% родителей объясняют своим детям основы обращения с деньгами: как вести учёт доходов и расходов, как эффективно откладывать деньги, как их хранить и так далее. 46% опрошенных делают это периодически, 31% – постоянно. Меньше четверти респондентов выдают деньги, не объясняя, как с ними обращаться.

«Результаты опроса совпадают с финансовыми показателями рынка. Детский и школьный edtech продолжают расти, и родители все больше готовы увеличивать вложения в образование своих детей. Согласно исследованиям Smart Ranking, сегмент детского образования занимает второе место среди всех сегментов edtech и показал за год прирост в 37%, – говорит генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Мягков. – По нашим данным, мы видим, что родители стали чаще интересоваться дополнительным образованием детей уже в средней школе, и к нам все чаще приходят ученики 8-9 классов. Не исключено, что это связано с ростом популярности техникумов и колледжей, из-за чего родители и ученики начинают раньше задумываться о профориентации и дополнительной подготовке».

Почти две трети участников опроса (63%) отметили, что их дети из части карманных средств формируют сбережения. Накопления детей большинства респондентов начинаются от 5 тыс. рублей (у 18% это 5–10 тыс. рублей, у 15% – 10–30 тыс., у 25% – более крупные суммы), в то время как у 42% сбережения не превышают 5 тыс. рублей.

Самостоятельно совершая покупки, дети предпочитают платить банковскими картами. Дети 28% опрошенных используют обычную карту, а дети каждого четвёртого (25%) – специальную детскую карту. Каждый третий ребёнок (32%) расплачивается наличными.

Дети 7% респондентов пользуются системой SberPay, 5% – Mir Pay. Наименее популярная форма оплаты у школьников – QR-код с телефона: его предпочитают дети 4% участников опроса.