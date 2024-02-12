Медорганизации Иркутской области получили 73 новых легковых автомобиля

Новые автомобили получили руководители 28 медицинских организаций, всего было передано 73 автомобиля: 63 – LADA GRANTA и 10 – LADA NIVA. Ключи от машин вручил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Техника была закуплена в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На приобретение машин было выделено порядка 68 миллионов рублей из средств областного и федерального бюджетов. Автомобили позволят повысить доступность медицинской помощи.

Автомобили получили 28 медучреждений области. Семь машин распределили в Братскую районную больницу, шесть в Иркутскую районную, по четыре в Тулун, Тайшет, Нижнеудинск, Баяндай, Залари, Черемхово, по три – в Усть-Кут, Нукуты, Железногорск-Илимский, и по одной-две в остальные медучреждения.

Как рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, работу по закупке новых автомобилей начали еще в 2023 году.

Поступившие машины предназначены для доставки пациентов в медицинские организации и медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных территорий.