«Своя Кредитка» попала в топ-10 кредитных карт февраля

Финансовый портал Bankiros.ru подготовил рейтинг кредитных карт российских банков с бесплатным обслуживанием и лимитом от 100 000 рублей. Своя Кредитка с льготным периодом 120 дней и снятием наличных без комиссии от Своего Банка заняла восьмое место.

В рамках исследования Своя Кредитка получила высокую оценку аналитиков сервиса в таких критериях, как продолжительность льготного периода и лимит кредитования, сумма минимального платежа, скорость рассмотрения заявки и возраст заявителя. Кредитная карта от Своего Банка позволяет оплачивать любые товары и услуги без комиссии и получать привилегии по программе «Привет, МИР!».

Свою Кредитку с лимитом до 300 000 рублей можно оформить с 18 лет. Для этого необходимо заполнить заявку в мобильном приложении или на сайте банка. Из документов нужен только паспорт. Банк принимает решение максимально быстро – в течение 2 минут, а доставка карты осуществляется бесплатно.