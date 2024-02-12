Доля заемщиков по автокредитам старше 50 лет сократилась в 2023 году

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году по сравнению с предыдущим годом в возрастной структуре выданных автокредитов сократилась только доля заемщиков старше 50 лет. По сравнению с 2022 годом она снизилась на 1,0 процентный пункт (п.п.) и составила 20,4%.

При этом рост был отмечен во всех группах заемщиков моложе 50 лет: в возрасте от 40 до 50 лет – на 0,4 п.п. (до 28,6%), от 30 до 40 лет – на 0,3 п.п. (до 35,7%) и моложе 30 лет (до 15,3%) – на 0,3 п.п.

В свою очередь самой массовой категорией заемщиков по автокредитам остаются граждане в возрасте от 30 до 40 лет - 35,7%, а наименьшей – заемщики моложе 30 лет (15,3%).

«Все больше автокредитов в последнее время выдается банками в режиме онлайн, – объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Этот технологичный и удобный способ кредитования представляется привлекательным, прежде всего, для более молодых заемщиков. Они также являются активными участниками государственных программ льготного автокредитования, условия которых существенно привлекательнее рыночных. В свою очередь заемщики постарше более консервативны, причем не только в части предпочтения традиционного офлайн-кредитования, но и в пристрастии к определенным маркам зарубежных автомобилей, новые модели которых из-за санкций в последнее время не попадают на российский авторынок. При этом в настоящее время автокредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на достаточно высоком уровне».