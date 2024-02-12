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Иркутская область заняла 59 место в России по уровню жизни в 2023 году

За год регион поднялся на один пункт. Данные приводит РИА Новости.

Регион

Место

Новосибирская область

23

Красноярский край

40

Иркутская область

59

Республика Бурятия

81

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2023 года по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у Москвы и Санкт-Петербурга превышает 80 (возможный диапазон от 1 до 100), а у Московской области вплотную приблизился к данному уровню.

Как отмечают составители рейтинга, эта тройка регионов возглавляет список уже в течение многих лет и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место, рейтинговый балл уже ниже 75. В первую десятку также входят Краснодарский край, Республика Татарстан, Ленинградская область, Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ростовская и Самарская области.

Нижний полюс рейтинга по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Последние места занимают Республика Калмыкия, Курганская область, Архангельская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Республика Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Ингушетия, Республика Тыва.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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