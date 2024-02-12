Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ отметил день рождения

10 февраля исполнилось 62 года первенцу цветной металлургии в Восточной Сибири.

В честь дня рождения Иркутского алюминиевого завода в Шелехове прошли спортивные соревнования среди заводчан в зале «Металлург», победителем которых стала команда электролизников. Для ветеранов производства во Дворце культуры «Металлург» организовали встречу с чаепитием и выступлением творческих коллективов. Завершились праздничные мероприятия большим концертом «Территория ИркАЗа», который подготовили для зрителей сами заводчане. Основатель компании Олег Владимирович Дерипаска всегда говорил, что главное достояние РУСАЛа – это люди. Эту политику продолжают и руководители предприятий.

На праздничном концерте директор ИркАЗа вручил золотые «Нагрудные знаки предприятия» пятерым сотрудникам завода за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Наградой удостоены Сергей Горностаев, Наталья Колбина, Сергей Кривоногов, Александр Лузан и Надежда Томилова.

– Главный ресурс завода – это наши люди, наша профессиональная, серьёзная, целеустремленная команда, которая способна выполнять любые задачи. Отдельная благодарность ветеранам производства, благодаря которым ИркАЗ наработал богатый опыт и сильные позиции, – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Также заводчан и ветеранов производства поздравил почетный гражданин города, бывший директор завода, Игорь Гринберг, мэр Шелеховского района Максим Модин и глава города Шелехова Алексей Тенигин.