Интерактивную экспозицию создадут на старейшем в мире ледоколе «Ангара»

Экспозиция будет представлена в виде двух блоков и займет прогулочную и среднюю палубы ледокола. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ледокол – это самый старый из сохранившихся таких судов мира. Он был спущен на воду 25 июля 1900 года, является памятником истории и культуры народов Российской Федерации. С 2015 года стал отделом Иркутского областного краеведческого музея им. Н. Н. Муравьева-Амурского. На его техническое переоснащение, приобретение выставочного и мультимедийного оборудования ледокола учреждению выделено 15 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Первый блок можно условно назвать «технический», он связан с кораблестроением и точными данными. Там гости музея познакомятся с особенностями возникновения паромной переправы на озере, которая в начале 20 века была частью Транссибирской железной дороги. Во время строительства ее участка – Кругобайкальской железной дороги – на паромной переправе перевозили грузы с запада на восток страны. Для этого задействовали ледоколы «Байкал» и «Ангара». Посетителям расскажут об их технических характеристиках и объёмах задач, которые они выполняли.

Второй блок выставки – «гуманитарный». Он акцентируется на судьбах людей, которые связаны с ледоколом «Ангара». Посетители узнают об участии ледокола в различных войнах, а также о восстановлении судна местными жителями после того, как оно едва не затонуло. Эту часть выставки будет сопровождать документальный аудиоспектакль, озвученный профессиональными актёрами или дикторами. Он представит собой единую историю, в основу которой войдут письменные свидетельства очевидцев тех событий. В каждом разделе данного блока посетителям будет доступен мононаушник и динамик (для группового посещения).

На ледоколе будет создано девять инсталляций. Для них приобретут более 80 единиц различного оборудования. Это панели с жидкокристаллическим экраном, витрины для экспонатов, в том числе виде льдин и бочек, программно-аппаратные комплексы для голограмм, интерактивные столы «Измерительные приборы», «Устройство барометра», «Ветра Байкала», проекторы, акустические системы и многое другое.

Работы по реэкспозиции завершат к началу сентября. Торжественное открытие обновленного выставочного пространства на ледоколе «Ангара» пройдет во время Всероссийского фестиваля «Дни русской духовности и культуры «Сияние России».