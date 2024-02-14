Новости

Мобильное приложение Альфа-Инвестиций – лучшее в России по оценке Markswebb

Читайте также:

МВФ: экономика России работает лучше, чем мы ожидали
13 февраля 2024
Попасть в «десятку». Как «СтройПроектСервис» завоевывает рынок промышленного строительства
9 февраля 2024

Приложение Альфа-Банка для инвестиций – Альфа-Инвестиции – на Android заняло первую строчку рейтинга агентства Markswebb Digital Investment Rank, став лидером с отрывом от конкурентов – «БКС Мир Инвестиций» и «Тинькофф Инвестиции».

Исследователи агентства Markswebb отметили, что в приложении Альфа-Инвестиций «реализована самая удобная форма покупки-продажи инструмента, при этом брокерский счет может открыть как клиент, так и неклиент, можно подать заявку на участие в первичном размещении облигаций, посмотреть финансовый результат от сделок, отчеты и справки формируются моментально».

Кроме того, эксперты назвали сильными сторонами приложения Альфа-Инвестиции удобство онбординга и тонкую настройку заявок, в том числе на первичное размещение облигаций. Markswebb Digital Investment Rank — сравнительное исследование цифрового клиентского опыта в приложениях брокеров. Всего было исследовано 12 приложений ключевых игроков рынка по более чем 600 критериям.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2024, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (1492)


Реклама на сайте

Компания «СтройПроектСервис»
Попасть в «десятку». Как «СтройПроектСервис» завоевывает рынок промышленного строительства
«Мы – компания, вместе с которой можно быстро вырасти», – Галина Щербакова, руководитель отдела персонала «СтройПроектСервис»
«Работаем от Башкирии до Ямала», – Эльвира Богачева, начальник тендерного отдела «СтройПроектСервис»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес