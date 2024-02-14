Мобильное приложение Альфа-Инвестиций – лучшее в России по оценке Markswebb

Приложение Альфа-Банка для инвестиций – Альфа-Инвестиции – на Android заняло первую строчку рейтинга агентства Markswebb Digital Investment Rank, став лидером с отрывом от конкурентов – «БКС Мир Инвестиций» и «Тинькофф Инвестиции».

Исследователи агентства Markswebb отметили, что в приложении Альфа-Инвестиций «реализована самая удобная форма покупки-продажи инструмента, при этом брокерский счет может открыть как клиент, так и неклиент, можно подать заявку на участие в первичном размещении облигаций, посмотреть финансовый результат от сделок, отчеты и справки формируются моментально».

Кроме того, эксперты назвали сильными сторонами приложения Альфа-Инвестиции удобство онбординга и тонкую настройку заявок, в том числе на первичное размещение облигаций. Markswebb Digital Investment Rank — сравнительное исследование цифрового клиентского опыта в приложениях брокеров. Всего было исследовано 12 приложений ключевых игроков рынка по более чем 600 критериям.