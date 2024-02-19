Татьяна Бакальчук: «Нас всех ждет новая экономика»

8 цитат гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук

Встреча главы Wildberries Татьяны Бакальчук с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес». Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

«Нас всех ждёт новая – платформенная – экономика», – убеждена генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. По ее словам, вокруг WB за последние несколько лет образовалось огромное комьюнити – очень важно общаться с людьми по всей стране, устраивать нетворкинг в масштабе России. В феврале Татьяна встретилась с иркутскими предпринимателями в формате Open Talk в Центре «Мой бизнес». Инициатором встречи выступило правительство Иркутской области, организатором – Центр "Мой Бизнес", действующий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». О чем спрашивали участники одну из самых успешных бизнесвумен страны? Газета Дело записала самые интересные вопросы и ответы.

О предпринимательстве: «Это не про специальность, это про заряд»

Как вам, будучи по специальности учителем английского языка – не математиком, не экономистом, мамой семерых детей, удалось построить огромную компанию, управлять ею и оставаться тренде?

– Как удалось? Шаг за шагом. Мне кажется, что неважно, какая у тебя специализация. Я, на самом деле, не хотела становиться педагогом – хотела быть журналистом, мечтала о журфаке МГУ, о большом городе. Но мама в Москву не пустила, сказала: «Выбирай из того, что есть в городе рядом – либо медицинский, либо педагогический». Я выбрала педагогический, самый сложный факультет – иностранных языков.

Школьные годы я провела в поселке с населением 1500 человек. А что такое сельская школа? К тебе каждый год приходит новый учитель английского – потому что это не самый важный предмет – и каждый раз ты 1 сентября начинаешь изучать алфавит. Но я поставила себе цель и за год подготовилась так, что поступила. Сначала была самой отстающей на курсе, а потом в первую сессию написала контрольную лучше всех. После этого я поняла, что смогу всё.

Мне кажется, что предпринимательство – это не про специальность, это больше про заряд. Про то, что ты хочешь сделать для этого мира.

Встреча главы Wildberries Татьяны Бакальчук с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес». Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О старте: «Расти в экосистеме безопаснее»

Как развить взгляд предпринимателя, как научиться видеть идеи, которые можно адаптировать под себя и реализовывать как успешный бизнес?

– Для себя я приняла, что предпринимателям нужно родиться. Хотя с появлением платформенной экономики начать, развить дело стало гораздо легче. Расти в экосистеме уже существующей огромной компании более безопасно, более предсказуемо. Конечно, определенные риски остаются, никто тебе не гарантирует на 100%, что у тебя всё получится, но многие вещи платформа берёт на себя. И если обычно их всех стартапов выживает менее 30%, то с платформой – я говорю за Wildberries – больше 60% и даже 70%, в зависимости от выбранной ниши. Я и моя команда гордимся тем, что создали большое количество предпринимателей в России и других странах, где мы работаем.

Но, даже если рядом такая компания, как Wildberries, нужно развиваться самому. Читать, общаться, делать, ошибаться, потому что ошибки – это опыт, который не купить ни за какие деньги. Если ты прошел весь цикл от зарождения идеи и до точки, когда понятно, что бизнес не взлетел, проанализировал, что было не так, и у тебя хватает сил и желания вступить на этот путь второй раз, значит, ты точно предприниматель. У меня до Wildberries было два маленьких бизнеса, которые не взлетели. Поэтому я считаю, что надо уметь возрождаться, как птица Феникс.

Встреча главы Wildberries Татьяны Бакальчук с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес». Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

Об управлении: «Чтобы расти, нужно быть в теме»

Существует мнение, что успешный бизнес – это бизнес, который может работать на тебя и без тебя. У вас это так?

– Когда я начинала свое дело, я была и продуктовиком, и сама общалась с единственным разработчиком, который мне сайт делал, и дизайнером, и маркетологом. Была курьером – сама доставляла заказы: где-то пешком, где-то на автобусе. На этой стадии ты и есть бизнес – это нормальная история.

Когда увеличивается количество заказов, ты начинаешь нанимать людей, и по логике, история должна развиваться так, что ты постепенно отходишь от управления бизнесом, и он сам на тебя работает. Но компания очень интенсивно растет, плюс отрасль достаточно молодая и агрессивная. В России ситуация на рынке e-commerce нестандартная: в других странах обычно есть один национальный чемпион, который поддерживается на государственном уровне, как например, Amazon. А у нас несколько крупных игроков, серьезная конкуренция. Поэтому, чтобы расти и развиваться, опережать соперников, мне нужно постоянно быть в теме.

Другое дело, что уровень управления, конечно, должен поменяться. Нельзя становиться пресловутым узким горлышком и мешать развитию компании. Я часто рассказываю о том, как люблю читать – так вот, есть книжка про пять уровней руководителя. Пятый уровень управления – это, когда твоя воля не ощущается, но при этом все делают ровно то, что ты хочешь.

Встреча главы Wildberries Татьяны Бакальчук с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес». Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О коммуникациях: «Наша цель – нетворкинг в масштабе страны»

Вы лично встречаетесь с предпринимателями. Зачем это нужно основателю компании, ведь теоретически на вопросы бизнеса могут ответить и менеджеры?

– В прошлом году мы первый раз провели в Сколково Wildberriesday. И осознали, что нам надо больше общаться с людьми по всей стране, потому что, оказывается, за последние несколько лет вокруг нас образовалась огромное комьюнити. И это не всегда продавцы, которые работают на нашей площадке. Это огромное количество предпринимателей, которые оказывают услуги нашим продавцам.

Мы поставили перед собой грандиозную цель – устроить нетворкинг в масштабе страны. Ведь, с одной стороны, есть, условно, ханты-мансийский предприниматель, который шьет потрясающую одежду, но не знает, как раскачать свой бренд, а, например, в Саратове есть компания, которая специализируется на упаковке бренда «под ключ». Или в Ярославле есть замечательные люди, которые делают майолику, но не продают ее на электронных площадках, потому что не знают, как это всё в целости доставить куда-нибудь во Владивосток или в Узбекистан, а в другом городе работает компания, которая производит упаковку из пенопласта, позволяющую ту же майолику безопасно и удобно довезти в любую точку. К этой задаче мы подошли в конце прошлого года и будем её реализовывать на нашей площадке.

Встреча главы Wildberries Татьяны Бакальчук с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес». Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О трендах: «Нас ждет платформенная экономика»

Wildberries сегодня – это уже не просто онлайн-магазин, это технологичная площадка, вокруг которой сосредоточено огромное количество предпринимателей. Что такое Wildberries завтра? Что нас ждёт в будущем?

– Я считаю, что нас всех ждёт новая экономика. Ее называют по-разному: клиентоориентированная, когда все строится вокруг человека, клиента; экономика потребления, потому что создаётся всё больше разных вещей и услуг, генерирующих спрос. Мы это называем платформенной экономикой, потому что каждый из нас значительную часть своего времени проводит онлайн и пользуется разными онлайн-сервисами: такси, заказ еды, покупки, госуслуги. Это всё платформы. Их будет становиться все больше, они будут совершенствоваться. Рука об руку с платформенной экономикой идут Big data, вся информация, которая аккумулируется о людях, действиях, покупках, наверное, даже мыслях. Это – золото следующих поколений. Будут приходить новые информационные технологии, которые, с одной стороны, облегчат нашу жизнь, а с другой – получат над нами власть. И здесь очень важно соблюсти баланс, чтобы не навредить.

Еще один тренд – люди становятся очень ценным ресурсом. Несмотря на то, что население планеты все еще растет, в странах с развитыми экономики, в том числе у нас, человеческих ресурсов уже не хватает. Это подталкивает к тому, чтобы автоматизировать, алгоритмизировать специальности, которые можно заменить машинным трудом. Для нашей компании это уже реальность – например, автоматизация складских комплексов. С одной стороны, такой тренд позволяет компенсировать нехватку рабочих рук, а с другой, платформа даёт вам определенную свободу, возможность самому определять, чем заниматься, сколько времени и по какой цене. При этом не надо быть профессором или айтишником, чтобы подключиться к платформе и зарабатывать деньги.

И еще – любая платформа предполагает наличие баланса спроса и предложения. Это мне нравится особо, это классика рыночных отношений. У нас это выливается в доход сотрудника, который на 30% выше, чем средний по региону.

Встреча главы Wildberries Татьяны Бакальчук с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес». Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О рынке e-commerce: «Не все еще встали на платформенные рельсы»

Как вы считаете, возможно ли появление новых маркетплейсов, подобных WB, на рынке? Какие предпосылки для этого нужны? Каких сервисов, на ваш взгляд, сейчас не хватает?

– Мне кажется, что рынок у нас уже достаточно насыщен. Не сказать, чтобы совсем «красный», но всё-таки это не те условия, которые застали на старте мы, когда онлайн-продаж в стране почти не было. Скорее, я верю в историю, что кто-то из других секторов экономики может заинтересоваться e-commerce. То есть вряд ли появится конкурент, который займёт нашу нишу, или Ozon’а, или Яндекса. Это должно быть что-то другое: условно, «голубой океан» внутри «красного».

Далеко не все направления экономики встали на платформенные рейсы. Это может быть сельское хозяйство. Может появиться платформа в сфере услуг. Если вы будете специализироваться на том, чего у нас нет, найдете свою фишку, изучив при этом наши сильные и слабые стороны, вы сможете вырасти. Да, у вас может не быть триллионных оборотов, но занять достойное место в своей нише вы сможете. Хотя, когда мы начинали работать и даже когда мы уже знали, что станем лидером рынка, мы тоже про триллионы не думали.

Встреча главы Wildberries Татьяны Бакальчук с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес». Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О курсе на восток: «Не можем не смотреть на Китай»

Насколько активно идёт сотрудничество с Китаем? В чем оно заключается?

– Китай – огромная страна, стратегический партнёр России. Естественно, мы не можем туда не смотреть. Но у нас пока только строится понимание, чего мы хотим от этого сотрудничества. У нас есть команда, которая занимается китайским направлением. Но сейчас это работа, скажем так, первого приближения. Мы не ожидаем большой отдачи от этой программы в 2024 году, мы хотим, чтобы она заработала в принципе. Мы начали работать с китайскими производителями, но, предвосхищая вопрос, для нас все равно в приоритете остается российский бизнес.

Встреча главы Wildberries Татьяны Бакальчук с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес». Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

О будущем: «Нужно избавиться от “наносов”»

Что вы в целом ждете от 2024 года? Какие цели ставите перед компанией?

– Нашей компании в этом году исполнится 20 лет. И, скорее всего, нам нужно будет провести большую внутреннюю работу. Я это ощущала еще осенью прошлого года. Когда ты несёшься на огромной скорости, рано или поздно у тебя начинают копиться «поломки», и через какое-то время их количество становится критическим.

Это можно сравнить с потоком воды, который постепенно наносит мусор, песок, и все это в какой-то момент начинает мешать воде правильно проходить. У компаний периодически возникают такие же «наносы», которые мешают ей развиваться в прежнем темпе. Их важно вовремя отслеживать и периодически подчищать, чтобы двигаться дальше.

Встреча главы Wildberries Татьяны Бакальчук с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес». Фото: Андрей Фёдоров для SIA.RU

БЛИЦ О ЛИЧНОМ

Вы сами что-то заказываете с Wildberries?

– Постоянно, по пять-шесть раз на дню – вспомнила-купила, вспомнила-купила. У меня, наверное, самая долгая история покупок и самые большой объём выкупа. И когда что-то идёт не так: например, почему-то не оформился заказ или оплата не списалась, я сразу начинаю спрашивать, что происходит. Это очень быстрая обратная связь.

Что позволяет вам восстанавливается и быть продуктивной в предпринимательстве?

– Дети. Я недавно шутила: у меня так много детей, потому что в каждый кризис у нас рождалось по ребенку. Мне кажется, что женская энергия связана с энергией материнства. Но это лично мои ощущения, не лайфхак. Собственно, сама компания появилась, потому что я родила первого ребёнка и проходила через сложный послеродовой период, через который проходят многие женщины.

Помогает, конечно, и спорт. У меня по пять-шесть разных тренировок в неделю. Очень нравится бегать, потому что у меня процесс мышления каким-то образом связан с движением. После второго километра мысли начинают структурироваться, думается лучше. Помогают книги, а недавно я начала постоянно слушать музыку.

Как вам удается совмещать роль мамы семерых детей и руководителя большой компании?

– Честно, мне это не очень удаётся. Если оценивать по десятибалльной шкале, я себя в лучшем случае оцениваю на восемь. Не нужно думать, что я супермен или супергёрл. Например, в декабре у нас был сложный период в компании, плюс накопилось много поездок, встреч. И я была, наверное, худшей мамой года, потому что ни на один детский праздник в декабре не попала – ни в детский сад, ни в первый класс, ни в одиннадцатый. Но у меня очень классная семья, замечательная мама, которая всегда помогала мне воспитывать детей и давала возможность полностью погружаться в работу. И до сих пор дает.