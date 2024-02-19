Wildberries построит логистический центр в Иркутске

Компания Wildberries подтвердила планы строительства в Иркутской области логистического комплекса. По словам генерального директора компании Татьяны Бакальчук, строительство начнется, как только будет подобрана подходящая площадка. Об этом она сообщила на встрече с иркутскими предпринимателями в Центре «Мой бизнес»*.

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук на встрече с иркутскими предпрнимателями в Центре «Мой бизнес».

Фото: Андрей Фёдоров

Иркутск логистически удобен

Планируемая площадь комплекса – порядка 150 м². Wildberries вложит в стройку примерно 9 миллиардов рублей, он обеспечит 7 тысяч рабочих мест.

По словам Татьяны Бакальчук, Иркутская область – важный для компании регион: он логистически удобен. А сам комплекс будет рассчитан на внутренние потребности сети.

– Мы ищем – уже года два, наверное, – подходящий земельный участок. Это не так просто: скажем, лишние 5-10 километров перепробега фур – казалось бы, немного, но в итоге это выливается в миллионы рублей затрат. Как только найдем, сразу начнем заниматься изысканиями, проектированием. Строим мы быстро – в среднем, к этапу внутреннего обустройства выходим за год, – уточнила она.

Строить – выгоднее, чем арендовать

Гендиректор Wildberries пояснила, что компания предпочитает именно строить, а не арендовать, так как, во-первых, не видит на региональном рынке площадей, которые соответствовали бы корпоративным нормам, а во-вторых, считает, что строительство выгоднее аренды.

– Мы используем нестандартные решения в конструкции складов, в частности, многоярусные мезонины. Не все складские помещения ими оборудованы. А строить самим и потом разбирать [если договор аренды закончился] – это дорого, второй раз их не соберешь, мезонины превращаются просто в груду металлолома. Так что это изначально экономическая история, – отметила Бакальчук.

ВРП – в плюсе, образование – в фокусе

В целом, по наблюдениям руководства Wildberries, ВРП региона на второй год после открытия логистических центров компании вырастает на 3-4 процента. Этот эффект получается за счет создания «второго слоя» предпринимательства, когда люди, которые зарабатывают деньги вместе с маркетплейсом, реинвестирует их в экономику региона. Не только селлеры, но и платформенные занятые, получая зарплату на 30% выше средней в регионе, могут себе позволить на 30% больше потреблять услуг, делать покупок. А это, в свою очередь, стимулирует местный бизнес: кофейни, парикмахерские, частные детские сады.

– Мы пытаемся понять, чем ещё мы можем быть полезными, помимо того, что предоставляем рабочие места и растим ВРП. Например, в Иркутске у нас будет трек по образованию, мы планируем сотрудничать с вузами. Это будут и стажировки, и лаборатории. Такое сотрудничество – это ситуация win-win, потому что нам нужны умные люди. Например, если два-три года назад все дружно искали только айтишников, то мы поняли, что нам нужны аналитики. А сейчас, в связи с тем, что мы берём курс на автоматизацию наших складов из всех логистических цепочек, нам нужны ещё и инженеры, – пояснила генеральный директор компании.

Растет Wildberries – растут предприниматели

Татьяна Бакальчук подчеркнула, что рост оборотов компании – это прежде всего рост оборотов предпринимателей, который сотрудничают с платформой. Причём более 80% партнёров WB – это малый и средний бизнес. А более 50% продаваемых на маркетплейсе товаров производится в России.

– Сначала ты покупаешь-перепродаёшь, потом покупаешь – что-то доделываешь, создаешь дополнительную стоимость – перепродаёшь, а в какой-то момент задумываешься о том, почему бы тебе самому не начать производить. Эти идеи приходят в голову не только предпринимателям, но и руководителям регионов. Это тоже развивает экономику, и это наша следующая цель, – сообщила Татьяна Бакальчук.

* В феврале Татьяна встретилась с иркутскими предпринимателями в формате Open Talk в Центре «Мой бизнес». Инициатором встречи выступило правительство Иркутской области, организатором – Центр "Мой Бизнес", действующий в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».