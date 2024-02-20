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Почему юань? Иркутск в лидерах по числу открытых депозитов в китайской валюте

Жители Иркутской области чаще других в Сибири выбирали китайскую валюту для вложения свободных средств, за год было открыто около 600 депозитов, приводит статистику пресс-служба ВТБ. Иркутские вкладчики двигаются в русле общероссийского тренда. Так, в Сбере число ежемесячно открываемых вкладов в юанях в целом по России выросло втрое, в ВТБ общий объем депозитов физлиц в китайской валюте за год увеличился вдвое.  

С февраля 2022 года юань стал альтернативой доллару и евро, он остается наименее рискованной валютой для вложений и диверсификации.

– В отличие от «недружественных» валют, вклады в юанях на начало 2024 г. дают примерно ту же защиту от падения рубля, что предлагали счета в долларах и евро. Но при этом у вкладов в юанях нет риска блокировки, комиссии за хранение, различных ограничений по покупке/продаже, вывозу/ввозу наличной иностранной валюты, – поясняют эксперты.

Сейчас вклады в китайской валюте можно открыть во многих банках Иркутска, максимальные ставки находятся на уровне 2,8-4,0% годовых. Тем не менее основной спрос российских вкладчиков сосредоточен в национальной валюте, отмечают эксперты, так как ставки по рублевым депозитам с конца прошлого года значительно выросли и держатся на «пиковых» значениях. 

ТОП-10 выгодных вкладов в китайских юанях*

Банк Название Ставка, % Сумма от, CNY Срок вклада Выплата % Пополнение / Снятие
1 Альфа-Банк Альфа-Вклад. Без пополнения и снятия 4,00% 500 1 год Ежемесячно Нет / Нет
2 Банк УРАЛСИБ Вклад «Доход». Доход Private 4,00% 1 000 000 732 дн Ежемесячно Нет / Нет
3 ПСБ Банк В юанях 4,00% 10 000 1098 дн По окончании Нет / Нет
4 Байкальский банк ПАО Сбербанк Вклад в юанях 3,52% 1 000 000 3 года Ежемесячно Нет / Только %
5 Банк Солидарность Солидарность. Премиальный 3,50% 300 000 750 дн Каждые 30 дн Нет / Да
6 Дальневосточный банк Вклад «Поднебесный» / «Поднебесный онлайн» 3,50% 500 385 дн По окончании Нет / Нет
7 Солид Банк Валютный в CNY 3,50% 500 367 дн По окончании Да / Нет
8 Банк "Приморье" Максимальный 3,10% 500 385 дн Ежемесячно Да / Нет
9 Россельхозбанк Премиум Доходный 3,10% 50 000 395 дн По окончании Нет / Нет
10 Банк Открытие Надежный в юанях 2,80% 5 000 181 дн По окончании Нет / Нет

* Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 20 февраля 2024 года. Вклады были проранжированы по ставке. 
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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