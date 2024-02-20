Почему юань? Иркутск в лидерах по числу открытых депозитов в китайской валюте

Жители Иркутской области чаще других в Сибири выбирали китайскую валюту для вложения свободных средств, за год было открыто около 600 депозитов, приводит статистику пресс-служба ВТБ. Иркутские вкладчики двигаются в русле общероссийского тренда. Так, в Сбере число ежемесячно открываемых вкладов в юанях в целом по России выросло втрое, в ВТБ общий объем депозитов физлиц в китайской валюте за год увеличился вдвое.

С февраля 2022 года юань стал альтернативой доллару и евро, он остается наименее рискованной валютой для вложений и диверсификации.

– В отличие от «недружественных» валют, вклады в юанях на начало 2024 г. дают примерно ту же защиту от падения рубля, что предлагали счета в долларах и евро. Но при этом у вкладов в юанях нет риска блокировки, комиссии за хранение, различных ограничений по покупке/продаже, вывозу/ввозу наличной иностранной валюты, – поясняют эксперты.

Сейчас вклады в китайской валюте можно открыть во многих банках Иркутска, максимальные ставки находятся на уровне 2,8-4,0% годовых. Тем не менее основной спрос российских вкладчиков сосредоточен в национальной валюте, отмечают эксперты, так как ставки по рублевым депозитам с конца прошлого года значительно выросли и держатся на «пиковых» значениях.

ТОП-10 выгодных вкладов в китайских юанях*

* Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 20 февраля 2024 года. Вклады были проранжированы по ставке.

