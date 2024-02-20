Почему юань? Иркутск в лидерах по числу открытых депозитов в китайской валюте

Жители Иркутской области чаще других в Сибири выбирали китайскую валюту для вложения свободных средств, за год было открыто около 600 депозитов, приводит статистику пресс-служба ВТБ. Иркутские вкладчики двигаются в русле общероссийского тренда. Так, в Сбере число ежемесячно открываемых вкладов в юанях в целом по России выросло втрое, в ВТБ общий объем депозитов физлиц в китайской валюте за год увеличился вдвое.
С февраля 2022 года юань стал альтернативой доллару и евро, он остается наименее рискованной валютой для вложений и диверсификации.
– В отличие от «недружественных» валют, вклады в юанях на начало 2024 г. дают примерно ту же защиту от падения рубля, что предлагали счета в долларах и евро. Но при этом у вкладов в юанях нет риска блокировки, комиссии за хранение, различных ограничений по покупке/продаже, вывозу/ввозу наличной иностранной валюты, – поясняют эксперты.
Сейчас вклады в китайской валюте можно открыть во многих банках Иркутска, максимальные ставки находятся на уровне 2,8-4,0% годовых. Тем не менее основной спрос российских вкладчиков сосредоточен в национальной валюте, отмечают эксперты, так как ставки по рублевым депозитам с конца прошлого года значительно выросли и держатся на «пиковых» значениях.
ТОП-10 выгодных вкладов в китайских юанях*
|№
|Банк
|Название
|Ставка, %
|Сумма от, CNY
|Срок вклада
|Выплата %
|Пополнение / Снятие
|1
|Альфа-Банк
|Альфа-Вклад. Без пополнения и снятия
|4,00%
|500
|1 год
|Ежемесячно
|Нет / Нет
|2
|Банк УРАЛСИБ
|Вклад «Доход». Доход Private
|4,00%
|1 000 000
|732 дн
|Ежемесячно
|Нет / Нет
|3
|ПСБ Банк
|В юанях
|4,00%
|10 000
|1098 дн
|По окончании
|Нет / Нет
|4
|Байкальский банк ПАО Сбербанк
|Вклад в юанях
|3,52%
|1 000 000
|3 года
|Ежемесячно
|Нет / Только %
|5
|Банк Солидарность
|Солидарность. Премиальный
|3,50%
|300 000
|750 дн
|Каждые 30 дн
|Нет / Да
|6
|Дальневосточный банк
|Вклад «Поднебесный» / «Поднебесный онлайн»
|3,50%
|500
|385 дн
|По окончании
|Нет / Нет
|7
|Солид Банк
|Валютный в CNY
|3,50%
|500
|367 дн
|По окончании
|Да / Нет
|8
|Банк "Приморье"
|Максимальный
|3,10%
|500
|385 дн
|Ежемесячно
|Да / Нет
|9
|Россельхозбанк
|Премиум Доходный
|3,10%
|50 000
|395 дн
|По окончании
|Нет / Нет
|10
|Банк Открытие
|Надежный в юанях
|2,80%
|5 000
|181 дн
|По окончании
|Нет / Нет
* Для рэнкинга были выбраны все стандартные вклады, действующие 20 февраля 2024 года. Вклады были проранжированы по ставке.