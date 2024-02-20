Новый фитнес-клуб в Иркутске будет работать в low-cost формате. Что это значит?

Фитнес-центр DDX Fitness, который планируют открыть в Иркутске в первом квартале 2024 года, будет работать в формате «Low Cost». Участникам клуба будут предложены краткосрочные абонементы с помесячной оплатой от 1700 рублей.

Напомним, об открытии первого в Иркутске и Сибирском федеральном округе фитнес-центра DDX Fitness сообщила управляющая компания NF Property Management, в управлении которой находится несколько торговых центров в Иркутской области. Новый клуб площадью 1 200 кв. м будет располагаться в ТРК «Модный Квартал.

DDX Fitness – концепция фитнес-клубов, работающая по модели «Luxury Low Cost». Как отмечает пресс-служба компании, «Low Cost» – направление в фитнес-индустрии, которое набирает популярность в последние годы. Оно вдохнуло новую жизнь в развитие этой отрасли.

– Люди зачастую не готовы отдавать большие деньги за годовые абонементы в фитнес-клуб. Особенно тяжело это делать "новичкам", которые не сталкивались с фитнесом ранее. Причины могут быть разные: например, психологические барьеры, страх перед неизведанным и неуверенность. Фитнес по системе "Low Cost" работает по рекуррентной модели и предполагает покупку абонемента на короткий срок за небольшую денежную сумму. Условия могут отличаться от клуба к клубу, но самое главное остается неизменным – все они позволяют пользоваться конкретным перечнем услуг и оборудованием в течение определенного срока (от 1 месяца) по фиксированной цене. Цена, как правило, невысокая, и часто при пересчете на год даже выгоднее, чем в фитнес-клубах с разовой годовой или полугодовой оплатой, – поясняют в DDX Fitness.

Доля фитнес-клубов, работающих по модели "Low Cost", растёт по всему миру. За последние 8 лет в США и странах Западной Европы доля "Low Cost"-клубов в структуре рынка выросла в 2,5 раза, достигнув среднего значения в 23,5% в странах ЕС и 28% в США. Глобальный тренд на снижение реальных доходов населения, который был характерен для многих стран, поддержал повышенный спрос на услуги клубов “Low Cost”-сегмента.

У DDX открыто уже более 47 клубов – большинство из них находятся в Москве и Московской области, но в планах открытие десятков региональных клубов по всей России. По итогам 2022 года сеть заработала порядка 2,3 млрд рублей. Средняя годовая стоимости абонемента составляет от 26 тысяч рублей.