Россию предлагают поделить на «ипотечные кластеры»

На «динамичные», «с нехваткой спроса», «с нехваткой предложения», «стагнирующие» и «депрессивные». Об этом пишут «Известия».

Эта концепция впервые появилась в Стратегии развития строительной отрасли от 31 октября 2022 года. Согласно ей, к первому кластеру отнесут регионы с высокими темпами роста населения и большими объемами ввода жилья, где спрос не покрывается предложением, а доступность недвижимости низкая.

Во второй кластер, судя по документу, включат субъекты с избытком предложения недвижимости при оттоке населения и снижении доходов. К третьему кластеру могут отнести области с низкими объемами ввода жилья, которые не покрывают спрос.

В четвертом кластере будут находиться регионы с невысокими объемами жилого строительства, но без перекосов спроса и предложения, следует из Стратегии. А в пятой группе – с наиболее низкими объемами ввода недвижимости и активным снижением численности населения.

В сентябре 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что правительство предложит перейти на зональный (кластерный) подход к госпрограммам по окончании действия льготной ипотеки летом 2024-го.

– Уже к весне следующего года мы внесем эти предложения, – заявил Марат Хуснуллин в июле 2023 года.

Ранее стало известно, что в Иркутской области в 2024 по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» поставлена задача возвести 1,25 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем планировалось в 2023 году (1,2 млн квадратных метров жилья).

Фактически регион перевыполнил планы – в 2023 году было введено 1,49 млн. квадратных метров. Объем жилищного строительства приблизился к историческому максимуму 1989 года, когда было введено 1,65 млн квадратных метров.

По итогам 2023 года Иркутская область вошла в тройку лидеров в СФО и готова улучшить эти позиции в 2024.

Как и в прошлом году, лидирует индивидуальное жилищное строительство – 144,5 тыс. квадратных метров. Многоквартирных домов за первый месяц 2024 года было введено 17,9 тыс. квадратных метров