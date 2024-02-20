Кому в Иркутской области готовы платить 200 тыс. рублей в месяц?

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 70 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения февраля в Иркутске.

В Иркутске в феврале больше всего готовы платить начальнику производства. Ищут сотрудника с профильным образованием и релевантным стажем работы от трех лет. Компания предлагает зарплату до 200 тыс. рублей.

На втором месте – вакансия руководителя отдела продаж с зарплатой от 150 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от двух лет и водительские права категории «В».

На третьем месте – инженер по проектированию систем электроснабжения с зарплатой до 150 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от трех лет, водительские права категории «В» и личный автомобиль. Работодатель обещает обещание и компенсацию топливной карты и мобильной связи.

В рейтинг также вошли вакансии менеджера по логистике с зарплатой от 110 тыс. рублей и менеджера по продажам с зарплатой от 100 тыс. рублей.

В феврале в топе наиболее высоких зарплатных предложений – вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

В Липецке, Пензе и Рязани в топе зарплатных предложений февраля – врачи.

Во Владивостоке среди лучших по оплате – вакансия ведущего бизнес-аналитика, в Ульяновске – руководителя отдела интернет-продаж, в Хабаровске – коммерческого директора, в Иркутске – начальника производства, в Липецке – руководителя проектной группы, в Набережных Челнах – руководителя станции технического обслуживания легковых автомобилей.

Иркутск