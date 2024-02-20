«Ростелеком» включил ЦФА в управление ликвидностью при помощи платформы Альфа-Банка А-Токен

Альфа-Банк и «Ростелеком» продолжают активно развивать межкорпоративное финансирование, используя цифровые финансовые активы (ЦФА). В феврале «Ростелеком» совместно с Альфа-Банком организовал третий выпуск цифровых финансовых активов для корпоративных и частных инвесторов и планирует использовать данный инструмент на постоянной основе.

Рынок ЦФА развивается и становится все более популярным, обеспечивая удобную основу для развития межкорпоративного финансирования и казначейских кредитов сроками от одного дня до 3-6 месяцев. Например, однодневные ЦФА «Ростелеком» объемом 1 млрд рублей, выпущенные в рамках FINOPOLIS-2023 на платформе А-Токен, были проданы всего за пять часов. Третий совместный выпуск позволит инвесторам получить фиксированный процентный доход через 21 день после размещения.

«От тестирования новых финансовых инструментов «Ростелеком» переходит к полноценной и регулярной работе по привлечению финансирования и управлению ликвидностью этими инструментами. Мы планируем дальнейшее масштабирование новых выпусков ЦФА в целях достижения оптимальных условий финансирования. Рассчитываем, что расширение арсенала финансовых инструментов в долгосрочной перспективе обеспечит сбалансированность, устойчивость и гибкость долгового портфеля компании, расширит базу инвесторов и кредиторов, а также будет способствовать развитию рынка новых финансовых инструментов», — рассказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин. Сегодня инвесторы могут участвовать в выпуске ЦФА напрямую с любого счета компании или физлица. Активы инвестора всегда доступны в мобильном приложении (для розничных клиентов) или в веб-версии (для компании).

«Мы рады, что за год работы А-Токен получила статус лучшей платформы ЦФА. Нам доверяют десятки тысяч инвесторов, в том числе институциональных. Когда такая системообразующая компания, как «Ростелеком», включает ЦФА в управление ликвидностью, это помогает развивать не только рынок цифровых финансовых активов, но и драйвить инвестиции в целом. В ближайшее время мы запустим ряд совместных уникальных выпусков, интересных широкому кругу инвесторов», — подчеркнул директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.

Платформа А-Токен удобна для использования любому клиенту и имеет прямую интеграцию с Альфа-Банком, который выполняет функцию расчетно-клирингового агента. Это позволяет моментально проводить операции, рассчитываться с инвесторами и выполнять функцию налогового агента для физических лиц. К настоящему времени в Альфа-Банке выпустили 81 ЦФА на 35,87 млрд рублей — это около 45% от всего объема в России, который составляет более 80 млрд рублей.