317 тыс. раз жители Иркутской области передали данные счетчиков через искусственный интеллект «Иркутскэнергосбыта»

В июле 2023 года в контакт-центре начала работать «Железная леди»: искусственный интеллект помог передать показания приборов учета более 317 тыс. раз. Таким образом сообщить данные счетчиков можно без соединения с оператором. В Едином энергетическом информационно-справочном центре «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+) подвели промежуточные итоги работы обновленного цифрового сервиса.

Для передачи показаний приборов учета необходимо позвонить по номеру телефона 8-800-100-9-777 или (8 3952 790-777 при звонке из другого региона) и выбрать в голосовом меню пункт 1. «Железная леди» задает наводящие вопросы, ответы на них надо давать разборчиво. В основе работы голосового помощника заложен механизм распознавания и синтеза речи.

Количество желающих воспользоваться цифровым сервисом постоянно увеличивается.

В первый месяц приема показаний в новом формате, им воспользовались 45 тысяч раз, а в январе 2024 количество принятых данных выросло еще на три тысячи. Особенно отмечают работу нового сервиса братчане – по статистике они чаще жителей других городов сообщали данные счетчиков «Железной леди». За ними идут иркутяне и жители Ангарска.

– Искусственный интеллект упрощает взаимодействие с клиентами, позволяет исключить выполнение типовых операций специалистом. Таким образом нагрузка на операторов контакт-центра снизилась более чем в два раза. Это значит, что специалист вместо приема данных счетчиков, быстрее ответит и проконсультирует жителя по другим вопросам, – Оксана Придиус, заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).

Напомним, сообщать данные счетчиков надо ежемесячно в период с 1 по 25 число. Такое правило закреплено законодательно. С 26 числа по последний день календарного месяца передача показаний невозможна.