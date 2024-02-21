Внутренний турпоток в Иркутскую область вырос на 2% по итогам 2023 года

Приангарье вошло в топ-20 рейтинга туристической привлекательности регионов России, также в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

По предварительным оценкам, внутренний турпоток по итогам 2023 года вырос по сравнению с 2022-м на 2% и превысил 1,7 млн человек. Количество мест размещения увеличилось на 5%, доля туризма в ВРП сохраняется на уровне 1,7 %, объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области составил 1,6 млрд рублей, увеличившись на 9%. На текущий момент в отрасли занято порядка 26,6 тыс. человек.

В числе приоритетных направлений руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова назвала развитие туризма в муниципальных образованиях Иркутской области, а также туристической и обеспечивающей инфраструктуры; повышение доступности турпродуктов, увеличение продолжительности пребывания туристов в регионе.