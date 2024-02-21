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Рублю не нравятся санкции

Рубль умеренно снижается на торгах в среду и приближается к отметке 92,5. Российский фондовый рынок сегодня в миноре, индекс МосБиржи во второй половине сессии в моменте опустился ниже уровня поддержки в 3150 п., негативные настроения инвесторов затронули и отечественную валюту.

– Постпреды ЕС согласовали 13-й пакет санкций в отношении России, а США обещают объявить о новых санкциях 23 февраля 2024 г. В ближайшие дни давление на российский рубль будет оставаться сильным, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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