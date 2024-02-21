Елена Пластинина назначена новым управляющим филиала Ингосстрах Банка в Иркутске

Ингосстрах Банк сообщил о кадровом назначении в Иркутске — новым управляющим филиалом банка в регионе назначена Елена Пластинина.

Г-жа Пластинина займется развитием бизнеса банка в регионе, продвижением наиболее востребованных корпоративных продуктов для клиентов Иркутской области. Банк входит в топ-10 факторинговых операторов России и является одним из лидеров в банковских гарантиях, РКО и сопровождении ВЭД. Розничные отделения Ингосстрах Банка в гг. Иркутске и Братске сконцентрируются на популяризации экосистемы Инго, лауреата конкурса The Global Loyalty & CX Awards 2023, развитии потребительского и автокредитования.

«Присоединиться к команде Ингосстрах Банка — одновременно и честь, и сложный профессиональный вызов. Банк меняется и развивается, а стоять у истоков чего-то нового и быть частью изменений — предмет особой гордости. Залогом успеха любой компании является команда. Уверена, что совместно с коллегами иркутского филиала мы добьемся отличных результатов!», — прокомментировала Елена Пластинина.

Как сообщает пресс-служба банка, Елена Пластинина окончила Финансово-экономический факультет Байкальского государственного университета экономики и права по специальности «Финансы и кредит». Елена обладает опытом работы в банковской сфере более 20 лет. Работала в Банке ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке. Прошла путь от операциониста до Управляющего. С ноября 2024 года является Управляющим филиалом в г. Иркутске АО Ингосстрах Банк.

АО Ингосстрах Банк (ранее Банк СОЮЗ (АО)) был основан в 1993 году. Основной акционер - СПАО «Ингосстрах» (99,99% акций). Федеральная сеть отделений Банка насчитывает точки продаж в основных промышленных и культурных центрах России. Рейтинговое агентство АКРА присвоило кредитный рейтинг АО Ингосстрах Банк на уровне «A- (RU)». Прогноз по рейтингу - «Стабильный». Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг АО Ингосстрах Банк на уровне «ruA-». Прогноз по рейтингу - «Стабильный». НРА присвоило кредитный рейтинг АО Ингосстрах Банк на уровне «А-|ru|» по национальной рейтинговой шкале, прогноз «Стабильный». Основными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, инвестиционно-банковский бизнес, а также работа с состоятельными частными клиентами. Среди клиентов Банка крупнейшие российские компании различных отраслей: горнодобывающей и лесной промышленности, машиностроения и автомобилестроения, строительства, сельского хозяйства, текстильной промышленности и страхования.