Какие книги читают мужчины из Иркутской области?

Специально к 23 февраля книжный сервис Литрес проанализировал интерес мужчин из Иркутской области к книгам разных жанров в 2023 году (1 января – 31 декабря 2023 года).

Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего интересовались боевой фантастикой. На втором месте – героическая фантастика, а на третьем – зарубежная психология.

Среди мужской аудитории пользователей от 25 до 34 лет лидирует современная зарубежная литература. Серебро – у космической фантастики, а бронза досталось книгам по зарубежной психологии.

Мужчины, чей возраст составляет 35-44 года, больше всего интересовались исторической литературой. На второй позиции – исторические приключения, а замыкает топ-3 научная фантастика.

Что касается мужчин в возрастной категории от 45 до 54 лет – их топ предпочтений возглавила историческая фантастика, на втором и третьим местах расположились боевое фэнтези и исторические детективы соответственно.