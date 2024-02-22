Названы самые неугоняемые автомобили в России

Как отметили в страховой компании «Согласие», за последние несколько лет не было зафиксировано ни одного случая угона таких автомобилей среди клиентов страховщика – несмотря на активное наполнение российского авторынка новыми моделями из Поднебесной.

Эксперты объясняют эту тенденцию отсутствием спроса на запчасти в этом сегменте на текущий момент, однако не исключают, что ситуация может измениться в будущем.

«Китайские автопроизводители существенно наращивают долю продаж на российском рынке. Например, только в нашей компании доля застрахованных по каско новых китайских транспортных средств по итогам 2023 года в сравнении с предыдущим годом увеличилась почти в 2,5 раза. Стоит отметить, что практически в 90 % случаев автомобили угоняются для разбора и последующего сбыта комплектующих. Представители китайского автопрома при выходе на российский рынок одновременно поставили большой объем запасных частей, а также предоставляют гарантию на 5-7 лет. Эти факторы делают спрос на детали для автомобилей китайских марок минимальным на черном рынке, а угон машин этой категории – нецелесообразным», – сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов.

Эксперт пояснил, что ввиду низких рисков хищения тарифы на полисы каско с покрытием угона для автомобилей из Поднебесной на сегодняшний день одни из самых невысоких относительно расценок на страховые полисы для других марок. Однако не исключен пересмотр андеррайтинговой политики и увеличение тарифов в будущем – если доля угонов китайских авто всё-таки будет расти.

Пока, по статистике страховой компании, наиболее угоняемыми по-прежнему остаются корейские (особенно Hyundai) и в некоторой степени отечественные модели.